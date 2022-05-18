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Сдача в плен боевиков в Мариуполе продолжается вторые сутки. Спецоперация в Донбассе 18 мая, день 83-й

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий».
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Спецоперация по защите Донбасса продолжается. Осажденные на «Азовстали» солдаты ВСУ и полка «Азов» продолжили сдаваться в плен до поздней ночи. В результате обстрела украинских войск в Белгородской области повреждена линия электропередач, обошлось без жертв и серьезных разрушений жилых домов и другой гражданской инфраструктуры. Президент Турции Эрдоган заявил, что вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО является предметом торга. Украина начала вывозить резервы пшеничного зерна из хранилищ Одессы, несмотря на угрозу дефицита продовольствия, так как испытывает давление со стороны Евросоюза.

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:39
ФСБ и МВД задержали в Кемерове сторонника украинских националистов, повредившего две опоры ЛЭП, что привело к отключению электричества. Как передаёт ТАСС, у подозреваемого изъяли бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты с поврежденных ЛЭП, два пневматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два боевых ножа, средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения военкоматов и отделений полиции Кемерова, а также личный дневник с рукописными записями, подтверждающими совершение им диверсий.
Сегодня, 09:34
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «проведении украинской стороной гуманитарной операции» по выводу военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе демонстрируют пропаганду, основанную на лжи. Об этом 18 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире радио Sputnik.
Сегодня, 09:25
Украинские войска за прошедшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив свыше 300 боеприпасов, ранены трое мирных граждан, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 09:18
Послы Финляндии и Швеции при НАТО официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в организацию. При этом Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассчитывает на "быстрые шаги" по оформлению членства этих стран.
Сегодня, 08:53
Линия электропередач была повреждена в результате обстрела приграничного села Безымено в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, речи о серьёзных разрушений зданий в сельской местности в результате обстрелов нет: основном были выбиты стекла. С завтрашнего дня начнется восстановительный процесс построек.
Сегодня, 08:52
Внутри Североатлантического альянса (НАТО) появились разногласия касательно необходимых масштабов военного присутствия блока в Восточной Европе, сообщает Washington Post. Страны Балтии и Польша требуют как можно сильнее расширить военное присутствие НАТО в регионе для защиты от России, в то время как Франция и Италия выражают сомнения по поводу того, что Россия является угрозой странам НАТО.
Сегодня, 08:46
Отказ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО не значит окончательного «‎нет»‎, это лишь часть дискуссии, сообщили "Известиям" в парламенте Турции. Речь идёт о требовании Анкары признать Рабочую партию Курдистана террористической организацией. Кроме того, Турция требует возобновления поставок истребителей F-35 из США, а также снятие ограничений на размещение российских комплексов ПВО С-400.
Сегодня, 08:44
Киев начал вывозить резервы пшеничного зерна из хранилищ Одессы, несмотря на угрозу дефицита продовольствия, так как испытывает давление со стороны Евросоюза. Непосредственно из одесского порта вывоз сейчас невозможен, так что потоки перенаправлены на хабы Рени и Измаил.
Сегодня, 08:42
Командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский заявил, что сдача в плен украинских боевиков на "Азовстали" продолжалась до позднего вечера. Через его участок в общей сложности вышло около 600 боевиков. «С наступлением темноты процесс сдачи в плен не приостановили, до 22:00 противник продолжал выходить с "Азовстали". Через наш участок вышло около шестиста человек, утром пока тишина», — сказал он.
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