Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон предрек миру каннибализм из-за Украины

Журналист и бывший ведущий британской телепередачи Top Gear Джереми Кларксон предрек человечеству неизбежный каннибализм из-за ситуации на Украине. Его слова в среду, 18 мая, приводит цифровой издатель Lad Bible.

Кларксон заявил, что продовольственный кризис в мире скоро достигнет того момента, когда люди будут поедать друг друга.

«Политики говорят, что они мониторят ситуацию, что в переводе означает «ничего не делают». Но однажды жизнь их заставит, потому что человек еще может прожить без отопления, одежды и даже секса, но без еды он прожить не сможет! Голод заставляет людей есть себе подобных», — сказал журналист.

Кроме того, в своей колонке The Sunday Times он отметил, что Украина, являющаяся одним из лидеров по поставкам зерна и растительных масел, отныне не может поставлять его. Кроме того, английские фермеры потеряли возможность производить необходимое сырье для получения урожая. Также экс-ведущий Top Gear подметил, что «полки в продуктовых магазинах пусты».

«Что делать дальше людям?» — недоумевает Кларксон.

3 апреля сообщалось, что в Великобритании цены на продукты питания стремительно растут: на фоне подорожания топлива стоимость овощей и фруктов уже выросла на 30%. По мнению эксперта по бакалейным товарам Гед Футтер, инфляция продуктов питания может превысить 15%, а волновые последствия кризиса привести к «пугающе высокому» росту цен. Одной из причин этого остается рост цен на топливо, что ударило по поставкам сельскохозяйственных продуктов.

4 мая министр окружающей среды Джордж Юстис порекомендовал британцам покупать недорогие продукты вместо брендовых.

17 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине и в Донбассе одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.