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Жителям Великобритании порекомендовали покупать недорогие продукты

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Фото: Global Look Press/Jon Super
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Жителям Великобритании в связи с повышением цен нужно выбирать недорогие продукты вместо «брендовых». Такое заявление сделал министр окружающей среды Джордж Юстис в эфире Sky News в среду, 4 мая.

«Мы уже столкнулись с продовольственным кризисом»
Член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм — о ситуации на энергорынке в Германии и последствиях отказа от российского газа

Отмечается, что рост цен на 2,7% в годовом исчислении — самый высокий показатель, начиная с сентября 2011 года.

Юстис подчеркнул, что рост цен, «несомненно, окажет давление на бюджеты домашних хозяйств», которые и без этого явления сталкиваются с увеличивающимися счетами за электроэнергию.

«<…> обнаруживается, что, выбирая недорогие продукты вместо брендовых, люди действительно могут соблюдать свой семейный бюджет и управлять им», — заверил Юстис.

В середине апреля Великобритания приблизилась к экономическому кризису: жители сейчас сталкиваются не только с ростом цен, но и с падением реальных доходов. Об этом говорил корреспондент телеканала Sky News Пол Келсо.

14 апреля издание iNews.co.uk заявило, что рост цен на энергоносители в Великобритании усугубит финансовое напряжение населения. По словам автора материала, кризис в Соединенном Королевстве, сопровождающийся повышением «стоимости жизни» на 54%, в немалой степени был вызван резким ростом цен на газ и электричество. По данным экспертов, в октябре предельные цены на энергоносители вырастут еще больше.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что уровень инфляции в Великобритании в марте вырос до рекордного значения с 1992 года (тогда этот показатель составлял 7,1%). Как спрогнозировали экономисты, доходы британцев по итогам года упадут на 3% по сравнению с прошлым годом в результате повышения тарифов на электроэнергию, рекордной стоимости топлива и возрастающей инфляции.

До этого, 3 апреля, сообщалось, что в Великобритании цены на продукты питания стремительно растут: на фоне подорожания топлива стоимость овощей и фруктов уже выросла на 30%.

Рост цен в Великобритании и других странах Европы происходит на фоне новых санкций, введенных против России. Такая реакция последовала в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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