Британские бизнесмены пожаловались на рост цен и падение доходов

Великобритания приблизилась к небывалому экономическому кризису: жители сталкиваются не только с ростом цен, но и падением реальных доходов. Об этом рассказал корреспондент телеканала Sky News Пол Келсо.

Так, рост цен коснулся сырья и товаров, а также топлива и энергоносителей. По словам журналиста, подорожание наблюдается практически во всех категориях товаров, поступающих на полки магазинов с полей и заводов.

«При этом плохая новость состоит в том, что ситуация станет еще хуже», — подчеркнул он в эфире программы, опубликованной в YouTube телеканала 13 апреля.

В частности, расходы на поставки и счета на дизельное топливо за месяц выросли на 1,5 тыс. фунтов (около 160 тыс. рублей). Как заявила представитель компании J&B Wilde Fish & Poultry Мариэлла Гэббатт, организации вынуждены поднимать цены, так как все подорожало как минимум на 30%.

«Цены, с которыми мы сейчас сталкиваемся, — это просто пытка», — поделилась она, отметив, что компания получает многочисленные жалобы от покупателей из-за роста цен.

Глава сети кафе Grind Дэвид Абрахамович в свою очередь подчеркнул, что ему приходится повышать заработные платы и увеличивать взносы в фонд национального страхования.

«Огромная инфляция оказывает давление на все, начиная с рабочей силы. Так, затраты на рабочую силу на прошлой неделе выросли на 5%. И это лишь первые изменения в апреле», — пожаловался он.

14 апреля издание iNews.co.uk заявило, что рост цен на энергоносители в Великобритании усугубит финансовое напряжение населения. По словам автора материала, кризис в Соединенном Королевстве, сопровождающийся повышением «стоимости жизни» на 54%, в немалой степени был вызван резким ростом цен на газ и электричество. По данным экспертов, в октябре предельные цены на энергоносители вырастут еще больше.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что уровень инфляции в Великобритании в марте вырос до рекордного значения с 1992 года (тогда этот показатель составлял 7,1%). Как спрогнозировали экономисты, доходы британцев по итогам года упадут на 3% по сравнению с прошлым годом в результате повышения тарифов на электроэнергию, рекордной стоимости топлива и возрастающей инфляции.

До этого, 3 апреля, сообщалось, что в Великобритании цены на продукты питания стремительно растут: на фоне подорожания топлива стоимость овощей и фруктов уже выросла на 30%.

Рост цен в Великобритании и других странах Европы происходит на фоне санкций, введенных против России. Такая реакция последовала в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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