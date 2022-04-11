Экономисты предрекли британцам рекордное падение уровня жизни

Великобритания рискует столкнуться с самым сильным падением уровня жизни с 1950-х годов вследствие антироссийских санкций, которые способствуют росту цен на энергоносители. Об этом 11 апреля сообщается в докладе британского Центра исследований экономики и бизнеса (Centre for Economics and Business Research, CEBR).

Эксперты прогнозируют, что доходы британцев по итогам года упадут на 3% (по сравнению с прошлым годом) в результате повышения тарифов на электроэнергию, рекордной стоимости топлива и возрастающей инфляции. Аналитики полагают, что безработица в королевстве к концу 2022 года поднимется до 4,6%, по сравнению с его текущим уровнем в 3,9%. Это может быть первым признаком более широкого экономического спада, вызванного энергетическим кризисом.

«Модели CEBR показывают падение реальных располагаемых доходов домохозяйств на 3% за 2022 год, эквивалентное потере £2320 на домохозяйство, что приведет к самому большому падению уровня жизни с 1950-х годов», — заявляют исследователи.

3 апреля сообщалось, что в Великобритании цены на продукты питания стремительно растут: на фоне подорожания топлива стоимость овощей и фруктов уже выросла на 30%. По мнению эксперта по бакалейным товарам Гед Футтер, инфляция продуктов питания может превысить 15%, а волновые последствия кризиса привести к «пугающе высокому» росту цен. Одной из причин этого остается рост цен на топливо, что ударило по поставкам сельскохозяйственных продуктов. Их дефицит, по словам журналистов, уже заметен в британских супермаркетах.

По мнению профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагима Рамазанова, которое он высказал 5 апреля в интервью изданию «Прайм», перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится всё более реальной и выгоды от него не получит никто. Причинами надвигающегося кризиса Рамазанов назвал нарушение хозяйственных связей и логистики продовольственного сырья и удобрений, а также нарастающий дефицит и рост цен на энергоносители.

Ранее, 28 марта, ООН предупредила об угрозе голода в ряде стран из-за введения антироссийских санкций. В организации отмечали, что на Россию и Украину приходится 24% мировых поставок пшеницы, совокупно они поставляют миру 73% подсолнечного масла. В итоге из-за перебоев с поставками базовых продуктов отмечается общемировой тренд на рост цен.

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ, в частности ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и Штатах существенно усилилась.

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