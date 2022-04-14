Жителям Великобритании спрогнозировали рост цен на газ к осени

Рост цен на энергоносители в Великобритании усугубит финансовое напряжение населения, сообщило издание iNews.co.uk. Отмечается, что кризис в Соединенном Королевстве, сопровождающийся повышением «стоимости жизни» на 54%, в немалой степени был вызван резким ростом цен на газ и электричество.

«Последние прогнозы выглядят мрачно, поскольку предполагают, что при следующем обновлении [стоимости платежей по энергоносителям] в октябре предельные цены на энергоносители вырастут еще больше», — говорится в статье.

Так, по оценкам инвестиционной компании Cornwall Insight, с декабря 2022 года ценовой порог увеличится еще на £629, достигнув в среднем £2,6 тыс. (около 270 тыс. рублей) в год для клиентов со стандартными тарифами.

По оценке британского энергорегулятора Ofgem, апрельское повышение ценового порога на энергоносители затронет 22 млн потребителей, что окажется «чрезвычайно тревожным для многих людей, особенно для тех, кто с трудом сводит концы с концами».

Как считают в iNews, антироссийские санкции усугубили возникший из-за холодной зимы кризис, так как значительная часть поставок газа в Европу поступает из России, указывает издание.

Ofgemс 1 апреля повысил ценовой порог на газ и электричество для потребителей с £1277 до £1971 в год из-за резкого роста мировых цен на природный газ. Ценовой порог на энергию в Британии устанавливается регулятором два раза в год на летний (апрель–сентябрь) и на зимний (октябрь–март) периоды. Поставщики не могут устанавливать цены выше этого максимума.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что уровень инфляции в Великобритании в марте вырос до рекордного значения с 1992 года (тогда этот показатель составлял 7,1%). Кроме того, за март цены выросли на 1,1%. В феврале этот показатель составил 0,8%, а год назад — 0,3%.

11 апреля экономисты спрогнозировали, что доходы британцев по итогам года упадут на 3% по сравнению с прошлым годом в результате повышения тарифов на электроэнергию, рекордной стоимости топлива и возрастающей инфляции.

5 апреля газета Daily Mail сообщила, что в Великобритании цены на продукты питания стремительно растут. На фоне подорожания топлива стоимость овощей и фруктов уже выросла на 30%. По мнению эксперта по бакалейным товарам Гед Футтер, чьи слова приводит газета, инфляция продуктов питания может превысить 15%, а волновые последствия кризиса привести к «пугающе высокому» росту цен.

3 апреля сообщалось, что в Великобритании цены на продукты питания стремительно растут: на фоне подорожания топлива стоимость овощей и фруктов уже выросла на 30%. По мнению эксперта по бакалейным товарам Гед Футтер, инфляция продуктов питания может превысить 15%, а волновые последствия кризиса привести к «пугающе высокому» росту цен. Одной из причин этого остается рост цен на топливо, что ударило по поставкам сельскохозяйственных продуктов.

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ, в частности ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запрета на импорт российской нефти в США в стране уже рекордно выросли цены на бензин, инфляция в Европе и Штатах также существенно усилилась.

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