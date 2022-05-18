Россия вышлет 24 итальянских дипломата из страны

Россия в качестве ответной меры Риму вышлет из страны 24 итальянских дипломата. Об этом 18 мая сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как передает «РИА Новости», Захарова утвердительно ответила на вопрос, действительно ли Россия намерена выслать итальянских дипломатов.

Ранее в среду стало известно, что в МИД РФ был вызвал посол Италии в Москве Джорджо Стараче.

Днем ранее, 17 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высылка из западных стран российских дипломатов стала хамством и остервенелостью. 14 мая он указал, что такой синхронной и массовой высылки дипломатов не было даже в годы холодной войны.

9 мая замглавы МИДа Александр Грушко отметил, что Россия не начинала дипломатическую войну и кампанию по высылке дипломатов из страны. Он также сообщил об отсутствии у России планов по закрытию посольств европейских стран в ответ на возможные недружественные шаги и расширение санкций. По его словам, в Москве считают, что работа дипломатических представительств остается важной.

Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов 5 апреля. В итальянском МИДе отмечали, что сотрудников российской дипмиссии высылают по соображениям «национальной безопасности».

Это не первая страна, которая высылает российских дипломатов. В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие.