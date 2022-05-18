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Россия вышлет 24 итальянских дипломата из страны

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Россия в качестве ответной меры Риму вышлет из страны 24 итальянских дипломата. Об этом 18 мая сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Как передает «РИА Новости», Захарова утвердительно ответила на вопрос, действительно ли Россия намерена выслать итальянских дипломатов.

Ранее в среду стало известно, что в МИД РФ был вызвал посол Италии в Москве Джорджо Стараче.

Днем ранее, 17 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высылка из западных стран российских дипломатов стала хамством и остервенелостью. 14 мая он указал, что такой синхронной и массовой высылки дипломатов не было даже в годы холодной войны.

9 мая замглавы МИДа Александр Грушко отметил, что Россия не начинала дипломатическую войну и кампанию по высылке дипломатов из страны. Он также сообщил об отсутствии у России планов по закрытию посольств европейских стран в ответ на возможные недружественные шаги и расширение санкций. По его словам, в Москве считают, что работа дипломатических представительств остается важной.

Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов 5 апреля. В итальянском МИДе отмечали, что сотрудников российской дипмиссии высылают по соображениям «национальной безопасности».

Это не первая страна, которая высылает российских дипломатов. В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие.

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