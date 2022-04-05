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Румыния объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов

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Министерство иностранных дел Румынии во вторник, 5 апреля, объявило персонами нон грата 10 российских дипломатов.

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«Румынские власти приняли решение объявить персонами нон грата на румынской территории 10 человек, работающих в посольстве Российской Федерации в Бухаресте», — говорится в заявлении ведомства.

По данным министерства, деятельность и действия сотрудников посольства якобы противоречат положениям Венской конвенции о дипломатической службе 1961 года.

Страны Европы в последние дни высылают десятки российских дипломатов. Так, 5 апреля о высылке 25 дипломатов РФ объявила Испания, заявив, что россияне якобы угрожают национальной безопасности. Италия сообщила о высылке 30 российских дипломатов по той же причина. Дания объявила персонами нон грата 15 дипломатов. В Германии же намерены выслать из страны 40 сотрудников дипмиссии РФ. Кроме того, о высылке сотрудников российских дипмиссий объявили Швеция, Латвия, Эстония, Словения.

В конце марта о высылке российских дипломатов объявили Чехия (один дипломат), Бельгия (21 дипломата), Нидерланды (17 дипломатов).

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.

Как 5 апреля отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

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