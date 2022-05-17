Лавров назвал хамством высылку российских дипломатов

Высылка из западных стран российских дипломатов стала хамством и остервенелостью. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе просветительского марафона «Новые горизонты», организованном российским обществом «Знание».

«Знаете, это, прежде всего, хамство, прежде всего, проявление остервенелости, или, как еще можно сказать, такой термин недавно употребил, оборзение наших западных партнеров опять же от ощущения вседозволенности», — сказал глава российской дипломатии.

Как он отметил, западные страны действуют по указке США. Российские диппредставительства в странах Запада продолжают работу, но страны аккредитации им перекрывают все каналы связи.

«На практике, по большому счету, нам уже особо не о чем с западными странами разговаривать. Наши посольства после того, как сократили их состав, сохраняют сотрудников, но говорить-то не о чем, потому что Запад ввел бойкот на любые контакты, прекратил все каналы общения, которые были многочисленны и существовали между Россией и ЕС, между Россией и НАТО», — сказал министр.

Вернувшиеся из недружественных стран дипломаты трудоустраиваются на других направлениях. Россия увеличит состав дипломатических миссий в Африке, Азии, переформатирует центральный аппарат ведомства, добавил Лавров.

Приоритеты МИД России будут направлены в пользу ускоренного развития отношений со странами, которые уважают принципы устава ООН, заключил министр.

14 мая он обратил внимание, что такой синхронной и массовой высылки дипломатов не было даже в годы холодной войны.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие.

Москва действует зеркально в связи с недружественными действиями вышеперечисленных государств. Так, 13 мая РФ объявила сотрудника посольства Болгарии Атанас Крыстин персоной нон грата. Ответная высылка дипломатов коснулась и Данию, Японию, Норвегию, Швецию, Германию и др. Кроме того, 21 апреля в МИД РФ сообщили о том, что Россия закрывает консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове, а также генконсульства Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.