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Лавров назвал хамством высылку российских дипломатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Высылка из западных стран российских дипломатов стала хамством и остервенелостью. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе просветительского марафона «Новые горизонты», организованном российским обществом «Знание».

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«Знаете, это, прежде всего, хамство, прежде всего, проявление остервенелости, или, как еще можно сказать, такой термин недавно употребил, оборзение наших западных партнеров опять же от ощущения вседозволенности», — сказал глава российской дипломатии.

Как он отметил, западные страны действуют по указке США. Российские диппредставительства в странах Запада продолжают работу, но страны аккредитации им перекрывают все каналы связи.

«На практике, по большому счету, нам уже особо не о чем с западными странами разговаривать. Наши посольства после того, как сократили их состав, сохраняют сотрудников, но говорить-то не о чем, потому что Запад ввел бойкот на любые контакты, прекратил все каналы общения, которые были многочисленны и существовали между Россией и ЕС, между Россией и НАТО», — сказал министр.

Вернувшиеся из недружественных стран дипломаты трудоустраиваются на других направлениях. Россия увеличит состав дипломатических миссий в Африке, Азии, переформатирует центральный аппарат ведомства, добавил Лавров.

Приоритеты МИД России будут направлены в пользу ускоренного развития отношений со странами, которые уважают принципы устава ООН, заключил министр.

14 мая он обратил внимание, что такой синхронной и массовой высылки дипломатов не было даже в годы холодной войны.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие.

Москва действует зеркально в связи с недружественными действиями вышеперечисленных государств. Так, 13 мая РФ объявила сотрудника посольства Болгарии Атанас Крыстин персоной нон грата. Ответная высылка дипломатов коснулась и Данию, Японию, Норвегию, Швецию, Германию и др. Кроме того, 21 апреля в МИД РФ сообщили о том, что Россия закрывает консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове, а также генконсульства Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.

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