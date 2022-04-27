Москва вышлет восемь сотрудников посольства Японии

Москва высылает восемь сотрудников посольства Японии. Они должны покинуть Россию до 10 мая. Об этом 27 апреля сообщил МИД РФ.

«27 апреля в МИД России был вызван представитель посольства Японии в Москве. <…> руководствуясь принципом взаимности, российская сторона потребовала, чтобы восемь японских дипломатических работников до 10 мая покинули нашу страну», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что с началом спецоперации РФ по защите населения Донбасса «Токио взял откровенно враждебный антироссийский курс».

«Не считаясь со здравым смыслом, Япония открыто встала на позицию полной поддержки действующих на территории Украины неонацистских формирований, оказывает политическую, экономическую и военную помощь режиму в Киеве. <…> Апофеозом этой линии стала высылка из Японии восьмерых российских дипломатов», — пояснили в МИД РФ.

8 апреля Япония объявила персонами нон грата восемь сотрудников российских дипведомств.

Страны Европы высылают десятки российских дипломатов. С конца марта о таком решении объявили, в частности, Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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