Россия вышлет 40 сотрудников дипмиссии Германии. Об этом 25 апреля сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«25 апреля в МИД России был вызван посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Геза Андреас фон Гайр. <…> Послу ФРГ была вручена нота об объявлении «persona non grata» 40 сотрудников германских дипломатических учреждений в России в порядке симметричного ответа на решение правительства ФРГ», — говорится в сообщении ведомства.

4 апреля посол России в Берлине был вызван в германский МИД, где ему сообщили о высылке 40 сотрудников российской дипмиссии.

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