МИД РФ объявил о высылке трех дипломатов Норвегии

Россия высылает трех дипломатических работников Норвегии. Об этом в среду, 27 апреля, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Как уточняется, в среду в МИД РФ был вызван посол Норвегии Руне Ресаланд.

«Ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением властей этой страны о высылке сотрудников посольства России в Норвегии, а также оказанием норвежскими властями военной помощи киевскому режиму и покрывательством со стороны Осло преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины», — отметили в МИДе.

Недружественная линия Осло наносит вред двусторонним отношениям, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Послу вручена нота об объявлении на основе взаимности persona non grata трех дипломатов посольства Норвегии в Москве», — заключили в МИД России.

6 апреля министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт озвучила решение об объявлении трех дипломатов посольства России в Осло персонами нон грата.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высылку дипломатов информационно-политической атакой. По ее словам, странам Запада необходимо продемонстрировать «некую кучность своих действий», которую они называют солидарностью.

Страны Европы высылают десятки российских дипломатов. С конца марта о таком решении объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран.