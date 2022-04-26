МИД РФ объявил персонами нон грата трех дипломатов посольства Швеции

Россия объявила персонами нон грата трех дипломатов посольства Швеции в Москве. Об этом 26 апреля сообщили в МИДе. Посол Швеции Малена Мард вызвана в министерство.

«Заявлен решительный протест в связи с враждебными действиями шведских властей в отношении безосновательно выдворенных из страны трех дипломатических сотрудников посольства России в Стокгольме, а также с оказанием Швецией военной поддержки киевскому режиму и покрывательством преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины», — уточнили в ведомстве.

Ранее, 5 апреля, глава МИД Швеции заявила, что из страны будут высланы трое российских дипломатов. Она не исключила возможности того, что Швеция может депортировать больше сотрудников российской дипмиссии, «которые не соблюдают Венскую конвенцию».

Накануне российский МИД решил выслать 40 сотрудников дипмиссии Германии в ответ на действия ФРГ. Комментируя этот шаг, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал «Известиям», что высылка необходима, со стороны России должны были быть приняты симметричные меры. В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала необоснованным такое решение.

Страны Европы в последние недели высылают десятки российских дипломатов из-за проводимой Москвой спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В том числе такое решение приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция, Франция.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. Он отметил, что это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и приведет к ответным шагам.