В МИД Германии назвали необоснованным решение РФ выслать 40 дипломатов ФРГ

Решение России выслать 40 немецких дипломатов необоснованно. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Высылка 40 дипломатов из России необоснованна. Несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, наши коллеги работали в России открыто, с искренним интересом и большой самоотдачей. Таким образом, Россия наносит себе дополнительный ущерб. В отличие от наших сотрудников, представители российского посольства, которых мы выслали три недели назад, ни дня не провели на дипломатической службе», — написала она на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день в российском МИДе сообщили о том, что Москва приняла решение выслать 40 сотрудников дипмиссии Германии в качестве симметричного ответа на решение ФРГ.

4 апреля посол России в Берлине был вызван в германский МИД, где ему сообщили о высылке 40 сотрудников российской дипмиссии. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий в украинском городе Буча. Двумя днями ранее Киев распространил сообщения о большом числе жертв в городе якобы из-за действий российской армии. В Москве эти заявления назвали провокацией.

В последние недели РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия и Греция.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.