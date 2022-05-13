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Москва объявила сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в Российской Федерации Атанас Крыстин в пятницу, 13 мая, был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Болгарии в Москве.

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«Данная мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Софии», — говорится в сообщении.

18 апреля МИД РФ сообщил, что Москва вышлет несколько сотрудников посольства Болгарии. Тогда в ведомстве отметили, что данная мера является ответом на объявление 18 марта Софией персонами нон грата 10 российских дипломатов.

В начале марта сообщалось о высылке Болгарией двух российских дипломатов. В болгарском МИДе заявили, что дипломаты РФ обвиняются прокуратурой республики в шпионаже.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия расценивает высылку двух дипломатов из Болгарии как провокацию и оставляет за собой право на ответные меры.

В свою очередь директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон указал, что София так и не предоставила обоснований высылки российских дипломатов из Болгарии, что доказывает исключительно политический характер этого демарша.

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