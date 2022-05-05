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Россия высылает семь дипломатов Дании

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Фото: ТАСС/Axel Heimken
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Россия высылает семь дипломатов Дании в качестве ответной меры. Они должны покинуть страну в течение двух недель. Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ в четверг, 5 мая.

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«Послу [Дании] объявлено, что в качестве ответной меры семь сотрудников посольства Королевства Дания в Российской Федерации объявлены persona nоn grata. Им надлежит покинуть территорию страны в двухнедельный срок. Также отказано в визе дипломату датской дипмиссии», — сказано на сайте МИД РФ.

«Одновременно указано, что российская сторона оставляет за собой право на принятие дополнительных ответных шагов на недружественные действия Копенгагена, которые будут доведены до датской стороны позднее», — заявили в ведомстве.

27 апреля первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал, что взаимная высылка дипломатов значительно ухудшает отношения государств, а также культурные, научно-технические программы. Он отметил, что на восстановление дипотношений потребуются время и усилия. По словам Чепы, к разрыву дипломатических отношений это не приведет, однако сама ситуация «идет к техническому дефолту, когда в стране остается всего несколько человек, которые не могут справляться с заданными функциями».

В конца марта страны Европы высылают десятки российских дипломатов.

Ранее, 27 апреля, в российском МИДе сообщили, что Москва высылает восемь сотрудников посольства Японии, «руководствуясь принципом взаимности». Японские дипломаты должны покинуть РФ до 10 мая. Токио выразил протест в связи с решением Москвы. 8 апреля Япония объявила персонами нон грата восемь сотрудников российских дипведомств.

5 апреля Дания заявила о высылке 15 российских дипломатов. Позже в этот день атташе посольства России в Дании Мария Сыроватко назвала это решение необоснованным.

Этим же днем Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов по соображениям «национальной безопасности». Схожие меры приняла Франция.

Накануне в посольстве РФ в Берлине сообщили, что в Германии намерены выслать из страны 40 сотрудников российской дипмиссии.

В тот же день и посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Тогда же стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила, что намерена понизить уровень дипотношений с Россией.

МИД РФ анонсировал ответные действия.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко указал, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является уже заранее спланированной кампанией, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным шагам.

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