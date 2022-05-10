В МИД РФ опровергли наличие планов по закрытию посольств стран ЕС

Россия не планирует закрывать посольства европейских стран в ответ на возможные недружественные шаги и расширение санкций, заявил 9 мая замглавы МИДа Александр Грушко.

«Это не в наших традициях», — прокомментировал он возможное закрытие диппредставительств ЕС на территории России.

Как сообщил он в беседе с агентством «РИА Новости», в Москве считают, что работа дипломатических представительств остается важной. По словам Грушко, Россия не начинала дипломатическую войну и кампанию по высылке дипломатов из страны.

5 мая сообщалось, что РФ высылает семь дипломатов Дании в качестве ответной меры. Они должны покинуть страну в течение двух недель. 5 апреля Дания заявила о высылке 15 российских дипломатов. Позже в тот же день атташе посольства России в стране Мария Сыроватко назвала это решение необоснованным.

Днем ранее, 4 апреля, в посольстве РФ в Берлине сообщили, что в Германии намерены выслать из страны 40 сотрудников российской дипмиссии также на фоне событий в украинской Буче.

В тот же день и посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Тогда же стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила, что намерена понизить уровень дипотношений с Россией.

Франция тоже решила выслать из страны ряд дипломатов РФ. Как отмечает французский телеканал BFM, речь идет примерно о 30 российских дипломатах.

Ранее в этот же день стало известно, что первый секретарь посольства РФ в Софии, которого власти Болгарии объявили персоной нон грата, покинул страну. До этого работнику посольства предписали покинуть страну в 72 часа в связи с подозрениями в незаконной разведывательной деятельности, которую он якобы вел в Болгарии.

8 марта МИД Болгарии объявил также 10 российских дипломатов персонами нон грата. Как сообщила посол России в республике Элеонора Митрофанова, формулировка причины высылки всё та же и уже ставшая обыденной — «деятельность, несовместимая с их статусом». Российские дипломаты уехали на родину.

18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на все безосновательные высылки российских дипломатов.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко указывал, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является уже заранее спланированной кампанией, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным мерам.