Лавров указал на отсутствие массовой высылки дипломатов даже в холодную войну

Такой синхронной и массовой высылки дипломатов не было даже в годы холодной войны. Об этом 14 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Антироссийская кампания не обошла стороной и наших дипломатов, им часто приходится трудиться в экстремальных условиях, иногда с риском для здоровья и жизни, но даже в самые мрачные годы холодной войны такой массовой синхронной высылки дипломатов мы не припомним», — заявил Лавров в ходе 30-й ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие.

Москва, в свою очередь, принимает ответные меры в связи с недружественными действиями вышеперечисленных государств. Так, 13 мая РФ объявила сотрудника посольства Болгарии Атанас Крыстин персоной нон грата. Ответная высылка дипломатов коснулась и Данию, Японию, Норвегию, Швецию, Германию и др. Кроме того, 21 апреля в МИД РФ сообщили о том, что Россия закрывает консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове, а также генконсульства Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге.

5 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным мерам.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.