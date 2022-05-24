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Союзные войска пошли в наступление на Светлодарск и Лиман. Спецоперация в Донбассе 24 мая

Что происходит в ДНР и ЛНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Военная спецоперация на Украине идет 89-й день. С самого утра ВСУ обстреливают Ясиноватую, Михайловку, Пантелеймоновку, Куйбышевский район Донецка. Союзные силы подавляют позиции украинских военных. Уверенно продолжается освобождение Светлодарска, Северодонецка, Лисичанска, Красного Лимана, Краматорска других населенных пунктов. Брифинг Минобороны 24 мая, главное об обстановке Донецкой и Луганской народных республик, Украины и событиях вокруг — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:29
ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили дивизион 14-й механизированной бригады и склад 155-мм снарядов к американским гаубицам. Поразили 3 украинских пункта управления, 36 районов сосредоточения сил и техники, артиллерийский дивизион у Соледара, 6 складов. В районе Краматорска сбит украинский истребитель Миг—29.
Сегодня, 10:28
Минобороны РФ сообщило, что российская авиация уничтожила в Донбассе крупный склад армии Украины со снарядами к американским гаубицам М-777.
Сегодня, 10:23
ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты для больных диабетом, СПИДом, туберкулезом, сообщают РИА Новости.
Сегодня, 10:08
Под Авдеевкой сейчас идут ожесточенные бои. Как сообщает корреспондент «Известий» Валентин Трушнин, защитники Донбасса ведут активный огонь из артиллерии, минометов и РСЗО. Слышны звуки стрелкового боя.
Сегодня, 10:06
Более 13,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли за минувшие сутки границу РФ в Ростовской области, сообщили в погрануправлении ФСБ.
Сегодня, 09:59
Четыре сапера МЧС ДНР пострадали из-за детонации боеприпаса при разминировании территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Как сообщили в ведомстве, двое саперов в удовлетворительном состоянии. Третий находится на амбулаторном лечении. Четвертый пострадавший был прооперирован, его состояние стабильно тяжелое.
Сегодня, 09:56
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности еще на две недели — до 8 июня.
Сегодня, 09:46
Украинское командование сегодня утром вынуждено было признать, что силы спецоперации улучшили тактическое положение на Бахмутском направлении, в районе населенного пункта Васильевка. Это село находится посередине дороги Лисичанск — Бахмут — единственной трассы, по которой ВСУ ранее могли добровольно покинуть Луганский фронт.
Сегодня, 09:31
Артподготовка ведется на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщил военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.
Сегодня, 09:30
ВСУ за сутки 26 раз обстреляли ДНР, ранены два мирных жителя, сообщили в республике.
Сегодня, 09:24
Флаг Российской Федерации подняли в освобожденном еще в марте Мелитополе, расположенном на юге Запорожской области.
Сегодня, 09:15
ВФУ утром обстреляли населенные пункты Михайловка и Пантелеймоновка в ДНР. Всего было выпущено 22 снаряда калибром 122 мм, сообщили в представительстве республики в СЦКК.
Сегодня, 09:14
РСЗО «Ураган» подавляют позиции украинских военных под Харьковом. Реактивные снаряды накрывают местность площадью в 40 футбольных полей.
Сегодня, 09:13
Единственный выход в Черное море из порта Херсона в настоящее время заминирован военными ВСУ, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Сегодня, 09:12
Гаубицы «Мста-Б» уничтожили бронетехнику и укрепленные позиции ВСУ. Кадры боевой работы показало Минобороны РФ.
Сегодня, 09:11
ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив десять ракет из БМ-21 «Град» в 06:18, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Сегодня, 09:10
Режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 31 мая, сообщили в Росавиации.
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