Мир / 24 мая 2022, 09:06

Союзные войска пошли в наступление на Светлодарск и Лиман. Спецоперация в Донбассе 24 мая

Что происходит в ДНР и ЛНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»