Союзные войска пошли в наступление на Светлодарск и Лиман. Спецоперация в Донбассе 24 мая

ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили дивизион 14-й механизированной бригады и склад 155-мм снарядов к американским гаубицам.
Поразили 3 украинских пункта управления, 36 районов сосредоточения сил и техники, артиллерийский дивизион у Соледара, 6 складов.
В районе Краматорска сбит украинский истребитель Миг—29.
Минобороны РФ сообщило, что российская авиация уничтожила в Донбассе крупный склад армии Украины со снарядами к американским гаубицам М-777.
ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты для больных диабетом, СПИДом, туберкулезом, сообщают РИА Новости.
Под Авдеевкой сейчас идут ожесточенные бои. Как сообщает корреспондент «Известий» Валентин Трушнин, защитники Донбасса ведут активный огонь из артиллерии, минометов и РСЗО. Слышны звуки стрелкового боя.
Более 13,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли за минувшие сутки границу РФ в Ростовской области, сообщили в погрануправлении ФСБ.
Четыре сапера МЧС ДНР пострадали из-за детонации боеприпаса при разминировании территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Как сообщили в ведомстве, двое саперов в удовлетворительном состоянии. Третий находится на амбулаторном лечении. Четвертый пострадавший был прооперирован, его состояние стабильно тяжелое.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности еще на две недели — до 8 июня.
Украинское командование сегодня утром вынуждено было признать, что силы спецоперации улучшили тактическое положение на Бахмутском направлении, в районе населенного пункта Васильевка.
Это село находится посередине дороги Лисичанск — Бахмут — единственной трассы, по которой ВСУ ранее могли добровольно покинуть Луганский фронт.
Артподготовка ведется на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщил военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.
ВСУ за сутки 26 раз обстреляли ДНР, ранены два мирных жителя, сообщили в республике.
Флаг Российской Федерации подняли в освобожденном еще в марте Мелитополе, расположенном на юге Запорожской области.
ВФУ утром обстреляли населенные пункты Михайловка и Пантелеймоновка в ДНР. Всего было выпущено 22 снаряда калибром 122 мм, сообщили в представительстве республики в СЦКК.
РСЗО «Ураган» подавляют позиции украинских военных под Харьковом. Реактивные снаряды накрывают местность площадью в 40 футбольных полей.
Единственный выход в Черное море из порта Херсона в настоящее время заминирован военными ВСУ, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Гаубицы «Мста-Б» уничтожили бронетехнику и укрепленные позиции ВСУ. Кадры боевой работы показало Минобороны РФ.
ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив десять ракет из БМ-21 «Град» в 06:18, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 31 мая, сообщили в Росавиации.