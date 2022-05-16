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Военкор «Известий» показал бывшие укрепления ВСУ на окраине Попасной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин в понедельник, 16 мая, показал бывшие укрепления украинских националистов в районе Попасной Луганской Народной Республики (ЛНР).

Отмечается, что с этих укрепрайонов Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели обстрел Попасной, Брянки и Первомайска. Бойцы ЛНР отметили, что укрепления были хорошие и прочные. Корреспондент показал, что стены укрепления сделаны из бетона, в них располагалась смотровая ячейка для пулеметчика.

Как рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипенко, сейчас подразделения НМ ЛНР расширяют свои позиции. Он пояснил, что подразделения заняли место на возвышенности, с которого можно наблюдать целый ряд населенных пунктов.

8 мая появилась информация, что город Попасная полностью освобожден от украинских националистов.

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За день до этого НМ ЛНР и Вооруженные силы России взяли под контроль расположенное в центре населенного пункта здание администрации.

Попасная находится в западной части ЛНР, через город проходят автодороги на Артемовск, Красноармейск, Лисичанск и Светлодарск.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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