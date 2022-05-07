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Посол ЛНР сообщил о взятии под контроль администрации в Попасной

Посол Мирошник: силы ЛНР и России взяли под контроль администрацию города Попасная
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Фото: t.me/miroshnik_r
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Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли под контроль расположенное в центре города здание администрации города Попасная, сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в Telegram.

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«Здание городской администрации Попасной уже под контролем народной милиции ЛНР и союзных сил. В городе больше двух месяцев идут ожесточенные бои. Врага метр за метром выбивают из мощнейшего укрепрайона, в который превращен город», — написал Мирошник 7 мая.

Попасная находится в западной части ЛНР, через город проходят автодороги на Артемовск, Красноармейск, Лисичанск и Светлодарск.

Ранее в субботу Мирошник сообщил, что военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались организовать контратаку в селе Воеводовка в районе Северодонецка, но попали в окружение.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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