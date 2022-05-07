Окружить пути: почему ВС России не штурмуют Северодонецк и Лисичанск
В пятницу, 6 мая в ходе гуманитарной операции с территории «Азовстали» в Мариуполе эвакуировано 50 мирных жителей, в том числе 11 детей, заявили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию. Они переданы представителям ООН и Красного креста. 7 мая российские военные вновь откроют гуманитарный коридор. Между тем в Минобороны России сообщили об уничтожении крупного склада боеприпасов на территории территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске. По словам экспертов, к исходу недели был взят под контроль важный узел обороны город Рубежное, бои за который продолжались более полутора месяцев.
Этапы эвакуации
По сообщению военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, дневная эвакуация в Мариуполе проходила в два этапа. Сначала с завода вывезли двенадцать человек, включая четырех детей. Вторым рейсом автобуса доставили в безопасное место ещё тринадцать человек и одну собаку. Уже вечером поступила информация о третьей группе.
Ранее в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию заявляли, что 5, 6 и 7 мая с 8:00 до 18:00 мск для эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали» будет открыт гуманитарный коридор. За 30 апреля и 1 мая в ходе предыдущей фазы операции удалось вывезти 126 человек из завода и соседних с ним жилых домов.
Российские Вооружённые силы в пятницу продолжали удары по военным объектам Украины.
— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в городе Краматорск, — сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
У посёлка Новотаврическое Запорожской области уничтожен тактический ракетный комплекс «Точка-У». Поражены десять опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В общей сложности за сутки атаковано свыше 40 объектов.
Самолёты и вертолёты оперативно-тактической и армейской авиации поразили 51 военный объект Украины. Минобороны РФ в пятницу сообщило, что к ударам также подключались беспилотники. Среди поражённых ВКС объектов — три склада боеприпасов в районах Кузьминовка, Звановка и Северск Донецкой Народной Республики, а также семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
— В результате ударов уничтожено до 310 человек личного состава, 27 единиц вооружения и военной техники, а также украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Северск в ДНР, — перечислил Игорь Конашенков.
Ракетным войскам удалось уничтожить пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300 у населенного пункта Никифоровка в Донецкой Народной Республике. Они поразили также пять районов сосредоточения живой силы и техники украинской армии.
Российские средства ПВО сбили у села Преображенное в ЛНР истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 ВСУ, а также четыре баллистические ракеты «Точка-У». У посёлка Платоновка в Луганской Народной Республике уничтожен украинский Су-27. Также в числе перехваченных целей — 20 беспилотников и две ракеты РСЗО «Смерч» в районе Изюма.
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 152 самолета, 112 вертолетов, 749 беспилотных летательных аппаратов, 291 зенитный ракетный комплекс, 2867 танков и других боевых бронированных машин, 331 установка реактивных систем залпового огня, 1345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2698 единиц специальной военной автомобильной техники, — заявил генерал.
Пройденное Рубежное
Самые горячие бои продолжаются на подступах к Славянску в ДНР и в треугольнике из городов Рубежное, Северодонецк и Лисичанск в ЛНР, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.
— Без их взятия невозможно выполнить цели спецоперации и полностью освободить территорию республик. Рубежное за последнюю неделю удалось почти целиком взять под контроль. Сопротивление осталось только в одной из его промзон, — уточнил он. — Чтобы не рисковать разрушением Северодонецка и Лисичанска, их не штурмуют в лоб, а постепенно окружают. Города уже в полукольце, а дороги, по которым идёт снабжение украинской группировки — под ударами артиллерии и авиации. Успех в Попасной будет критически важен для наступления на «треугольник», он поможет замкнуть плотное окружение вокруг него.
Эксперт отметил, что при наступлении на Славянск и Краматорск российским войскам придётся преодолеть реку Северский Донецк, что может быть непросто. Мосты через неё уже взорваны украинской армией и нацформированиями. Ранее под Изюмом ВСУ уже пытались помешать наведению переправ интенсивным артогнём, но безуспешно.
«Треугольник химпромышленности»
Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил 6 мая об опасности провокаций с использованием опасных химикатов.
— Достоверно установлено, что по указанию кураторов из США и Великобритании подразделения вооруженных сил Украины и националистические батальоны на крупных предприятиях, в том числе химической промышленности, оборудуют мощные укрепрайоны. Так, на территории предприятия «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики боевики разместили тяжелое вооружение, а в качестве «живого щита» в подземных сооружениях удерживают более тысячи работников завода и местных жителей — заявил начальник НЦУО. — Националисты систематически обстреливают из РСЗО населенные пункты Первомайск, Стаханов и Калиново, тем самым провоцируют ВС России на ответный удар с целью дальнейшего обвинения российских военнослужащих в уничтожении мирных жителей и возникновении техногенной катастрофы в республике.
Также неонацисты заминировали емкости с химически опасными веществами (аммиак, аммиачная селитра, азотная кислота) для их немедленного подрыва в случае вынужденного оставления своих позиций, подчеркнул генерал.
— Реализация данного циничного преступления приведет к химическому заражению воздуха, местности и водоисточников. Особую опасность представляет возможность попадания сильнодействующих ядовитых веществ в реку Северский Донец, которая является основной водной артерией и источником питьевой воды для Восточной Украины и республик Донбасса, — заявил Михаил Мизинцев.
Начальник НЦУО сослался на показания пленных военнослужащих ВСУ, в соответствии с которыми подобные провокации планируются и на других объектах в границах так называемого «треугольника химической промышленности» (Северодонецк, Лисичанск и Рубежное), где расположено более 30 химпредприятия.
— Кроме того, по имеющейся достоверной оперативной информации, в населенных пунктах Высокополье, Ивановка, Князевка и Тополиное Херсонской области, а также в Апостолово Днепропетровской области до 24:00 6 мая 2022 г. служба безопасности Украины планирует провокации с применением химического оружия для дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России. При этом, если ранее при подготовке подобных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь для получения максимального резонанса, оповещение населения не проводилось, — заявил Мизинцев.
6 мая в Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.
Лейтенант Михаил Петелин, продвигаясь в глубь обороны ВСУ со своим взводом, обнаружил украинский опорный пункт и решил принять бой.
— Подвергаясь обстрелу, Михаил лично вел огонь из автомата, подавил огневую точку с крупнокалиберным пулеметом и уничтожил не менее 7 националистов. Под руководством лейтенанта Петелина взвод успешно уничтожил более 20 националистов, 2 расчета ПТУР «Джавелин», а также подавил три огневые точки с крупнокалиберным пулеметом, — заявили в военном ведомстве.
Начальник артиллерии бригады подполковник Алексей Олькин, получив данные с беспилотника о позициях украинских РСЗО, лично корректировал огонь, в результате чего были уничтожены две установки «Град». Спустя несколько дней, продвинувшись вглубь обороны противника, Алексей Олькин на основании полученных разведданных корректировал огонь по позициям вооруженных формирований украинских боевиков, в результате было уничтожено четыре единицы вооружения и военной техники, а также до 15 человек живой силы противника, рассказали в Минобороны.