Окружить пути: почему ВС России не штурмуют Северодонецк и Лисичанск

В пятницу, 6 мая в ходе гуманитарной операции с территории «Азовстали» в Мариуполе эвакуировано 50 мирных жителей, в том числе 11 детей, заявили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию. Они переданы представителям ООН и Красного креста . 7 мая российские военные вновь откроют гуманитарный коридор. Между тем в Минобороны России сообщили об уничтожении крупного склада боеприпасов на территории территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске. По словам экспертов, к исходу недели был взят под контроль важный узел обороны город Рубежное, бои за который продолжались более полутора месяцев.

Этапы эвакуации

По сообщению военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, дневная эвакуация в Мариуполе проходила в два этапа. Сначала с завода вывезли двенадцать человек, включая четырех детей. Вторым рейсом автобуса доставили в безопасное место ещё тринадцать человек и одну собаку. Уже вечером поступила информация о третьей группе.

Ранее в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию заявляли, что 5, 6 и 7 мая с 8:00 до 18:00 мск для эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали» будет открыт гуманитарный коридор. За 30 апреля и 1 мая в ходе предыдущей фазы операции удалось вывезти 126 человек из завода и соседних с ним жилых домов.

Российские Вооружённые силы в пятницу продолжали удары по военным объектам Украины.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в городе Краматорск, — сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

У посёлка Новотаврическое Запорожской области уничтожен тактический ракетный комплекс «Точка-У». Поражены десять опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В общей сложности за сутки атаковано свыше 40 объектов.

Самолёты и вертолёты оперативно-тактической и армейской авиации поразили 51 военный объект Украины. Минобороны РФ в пятницу сообщило, что к ударам также подключались беспилотники. Среди поражённых ВКС объектов — три склада боеприпасов в районах Кузьминовка, Звановка и Северск Донецкой Народной Республики, а также семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

— В результате ударов уничтожено до 310 человек личного состава, 27 единиц вооружения и военной техники, а также украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Северск в ДНР, — перечислил Игорь Конашенков.

Ракетным войскам удалось уничтожить пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300 у населенного пункта Никифоровка в Донецкой Народной Республике. Они поразили также пять районов сосредоточения живой силы и техники украинской армии.

Российские средства ПВО сбили у села Преображенное в ЛНР истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 ВСУ, а также четыре баллистические ракеты «Точка-У». У посёлка Платоновка в Луганской Народной Республике уничтожен украинский Су-27. Также в числе перехваченных целей — 20 беспилотников и две ракеты РСЗО «Смерч» в районе Изюма.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 152 самолета, 112 вертолетов, 749 беспилотных летательных аппаратов, 291 зенитный ракетный комплекс, 2867 танков и других боевых бронированных машин, 331 установка реактивных систем залпового огня, 1345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2698 единиц специальной военной автомобильной техники, — заявил генерал.

Пройденное Рубежное

Самые горячие бои продолжаются на подступах к Славянску в ДНР и в треугольнике из городов Рубежное, Северодонецк и Лисичанск в ЛНР, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Без их взятия невозможно выполнить цели спецоперации и полностью освободить территорию республик. Рубежное за последнюю неделю удалось почти целиком взять под контроль. Сопротивление осталось только в одной из его промзон, — уточнил он. — Чтобы не рисковать разрушением Северодонецка и Лисичанска, их не штурмуют в лоб, а постепенно окружают. Города уже в полукольце, а дороги, по которым идёт снабжение украинской группировки — под ударами артиллерии и авиации. Успех в Попасной будет критически важен для наступления на «треугольник», он поможет замкнуть плотное окружение вокруг него.

Эксперт отметил, что при наступлении на Славянск и Краматорск российским войскам придётся преодолеть реку Северский Донецк, что может быть непросто. Мосты через неё уже взорваны украинской армией и нацформированиями. Ранее под Изюмом ВСУ уже пытались помешать наведению переправ интенсивным артогнём, но безуспешно.

«Треугольник химпромышленности»

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил 6 мая об опасности провокаций с использованием опасных химикатов.

— Достоверно установлено, что по указанию кураторов из США и Великобритании подразделения вооруженных сил Украины и националистические батальоны на крупных предприятиях, в том числе химической промышленности, оборудуют мощные укрепрайоны. Так, на территории предприятия «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики боевики разместили тяжелое вооружение, а в качестве «живого щита» в подземных сооружениях удерживают более тысячи работников завода и местных жителей — заявил начальник НЦУО. — Националисты систематически обстреливают из РСЗО населенные пункты Первомайск, Стаханов и Калиново, тем самым провоцируют ВС России на ответный удар с целью дальнейшего обвинения российских военнослужащих в уничтожении мирных жителей и возникновении техногенной катастрофы в республике.

Также неонацисты заминировали емкости с химически опасными веществами (аммиак, аммиачная селитра, азотная кислота) для их немедленного подрыва в случае вынужденного оставления своих позиций , подчеркнул генерал.

— Реализация данного циничного преступления приведет к химическому заражению воздуха, местности и водоисточников. Особую опасность представляет возможность попадания сильнодействующих ядовитых веществ в реку Северский Донец, которая является основной водной артерией и источником питьевой воды для Восточной Украины и республик Донбасса, — заявил Михаил Мизинцев.

Начальник НЦУО сослался на показания пленных военнослужащих ВСУ, в соответствии с которыми подобные провокации планируются и на других объектах в границах так называемого «треугольника химической промышленности» (Северодонецк, Лисичанск и Рубежное), где расположено более 30 химпредприятия .

— К роме того, по имеющейся достоверной оперативной информации, в населенных пунктах Высокополье, Ивановка, Князевка и Тополиное Херсонской области, а также в Апостолово Днепропетровской области до 24:00 6 мая 2022 г. служба безопасности Украины планирует провокации с применением химического оружия для дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России . При этом, если ранее при подготовке подобных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь для получения максимального резонанса, оповещение населения не проводилось, — заявил Мизинцев.

6 мая в Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Лейтенант Михаил Петелин, продвигаясь в глубь обороны ВСУ со своим взводом, обнаружил украинский опорный пункт и решил принять бой.

— Подвергаясь обстрелу, Михаил лично вел огонь из автомата, подавил огневую точку с крупнокалиберным пулеметом и уничтожил не менее 7 националистов. Под руководством лейтенанта Петелина взвод успешно уничтожил более 20 националистов, 2 расчета ПТУР «Джавелин», а также подавил три огневые точки с крупнокалиберным пулеметом, — заявили в военном ведомстве.