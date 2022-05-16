Спецоперация в Донбассе 16 мая. Текстовая трансляция

Текстовая трансляция





Главы МИД Евросоюза на встрече в понедельник в Брюсселе постараются разблокировать ситуацию вокруг нового пакета санкций против России и достичь единой позиции по нефтяному эмбарго, но уверенности в таком решении пока нет, сообщил перед началом заседания глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Мы продолжим дискуссии. Сделаем все возможное для разблокирования ситуации, но я не могу гарантировать, что это произойдёт», — заявил он.





Военнослужащие Росгвардии изъяли у националистов в Харьковской области оружие иностранного производства. «В результате разведывательно-поисковых мероприятий в Харьковской области спецназовцы Росгвардии обнаружили и изъяли стрелковое и иное вооружение иностранного производства — противотанковые комплексы, ручные гранатометы, переносные зенитно-ракетные комплексы», — говорится в сообщении ведомства.





Уровень покупательской способности вызывает обеспокоенность около 80% жителей страны, при этом семь из десяти французов не верят в способность нового правительства улучшить ситуацию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Opinionway.





Украинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 200 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 122 мм. На горловском — артиллерию 122 мм, минометы 120 мм, СПГ/РПГ, АГС, зенитную установку. Выпустили 200 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении представительства.





Компании Ирана и РФ могут учредить совместный завод по производству оборудования для нефтегазовой сферы и в дальнейшем экспортировать продукцию, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. «Мы можем использовать потенциал и возможности российских компаний в добыче, освоении нефтяных месторождений, изготовлении оборудования и передаче технологий. Кроме того, компании двух стран могут, учредив совместный завод в Иране и производя сверх используемого в Иране оборудования, осуществлять его экспорт», — сказал посол.





Двое мирных жителей погибли, ещё один пострадал в результате обстрелов территории ДНР за прошлые сутки, сообщает в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. «За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей, мужчин, 1963 и 1965 г.р. В Куйбышевском районе Донецка ранена женщина, 1957 г.р», — говорится в сообщении, распространенном представительством ДНР в СЦКК.





Более 1,3 млн человек прибыли с Украины и из Донбасса в Россию, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. «По данным на утро понедельника, границу с РФ пересекли более 1,3 млн человек, включая 223 тыс. детей. Большинство из них — граждане ДНР и ЛНР», — сказал собеседник агентства.





Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял решение забрать завод «Рено» на баланс Москвы и возобновить производство автомобилей под историческим брендом "Москвич".«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — сообщил Собянин.





Рекордный рост оптовых цен был зафиксирован в Японии в апреле этого года на фоне ситуации на Украине. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник Банком Японии данные. Согласно этим данным, в апреле индекс оптовых цен в стране поднялся на 10%, продемонстрировав самый резкий рост с января 1981 года.





Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет участие во встрече лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, организованный в Москве саммит приурочен к 30-летию договора и 20-летию организации. Ожидается, что на саммите лидеры государств обсудят ключевые вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы, а также меры по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности, сообщили в пресс-службе президента России.





Срок восстановления военной техники, которая в ходе спецоперации на Украине требует серьезного обслуживания и ремонта, составляет до пяти дней. Об этом рассказал начальник автобронетанковой службы Южного военного округа полковник Александр Васильев. «Срок восстановления техники составляет до пяти суток в зависимости от сложности ремонта, в среднем же на каждую единицу уходит два-три дня», — рассказал он.





Государственные награды вручены в госпиталях Минобороны России военнослужащим — участникам спецоперации. «В шести госпиталях Минобороны — главном военном клиническом госпитале им. Бурденко, центральном военном клиническом госпитале им. Вишневского, а также в их филиалах — военнослужащим — участникам специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской республик по указу президента России вручены 28 орденов и медалей», — сообщил представитель Минобороны.