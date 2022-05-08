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Попасную полностью освободили от украинских националистов

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Город Попасная в Луганской Народной Республике (ЛНР) полностью освобожден от украинских националистов, о чем стало известно в субботу, 8 мая.

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«Город Попасная ЛНР полностью освобожден от украинских оккупантов! Благодарю бойцов за службу и мужество, проявленное при освобождении этого важного и сложного стратегического населенного пункта, который заранее годами укреплялся украинскими военными. Жители еще одного города Донбасса теперь могут вернуться к мирной жизни», — сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров

Накануне посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что Народная милиция и Вооруженные силы России взяли под контроль расположенное в центре города здание администрации города Попасная. Он добавил также, что украинские военные попали в окружение в Северодонецке.

Попасная находится в западной части ЛНР, через город проходят автодороги на Артемовск, Красноармейск, Лисичанск и Светлодарск.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

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