Взвод третьего батальона 115-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главкому вооруженных сил страны Валерию Залужному, в котором военнослужащие заявили, что отказываются оборонять Северодонецк из-за отсутствия подкрепления и тяжелой техники. Видео опубликовано в YouTube.

«Ждем подкрепления уже две недели, но его нет. Нас отправляют на верную смерть. Командование отсутствует», — говорят военные в своем обращении.

При этом военные подчеркнули, что «не отказываются защищать родину», но хотят иметь «надлежащий тыл и надлежащее командование», передает НСН.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен. По данным ведомства, за последние сутки сдались в плен 694 бойца. Таким образом, с 16 мая совокупное число вышедших с заблокированного комбината неонацистов составило 959 человек, в том числе 80 раненых.

Вышедшие с предприятия националисты и украинские военные заверили, что с ними обращаются хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь, сообщается на сайте aif.ru. Тем самым подчеркивается, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым и не проявляя в их адрес агрессии.

Ранее, 16 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о приказе президента России Владимира Путина отменить штурм мариупольского завода и предоставить возможность украинским военным, сложившим оружие, выйти с заблокированного комбината, гарантировав им сохранение жизни.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 2014 года киевский режим проводит военную операцию против жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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