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ВСУ заминировали емкости с опасными веществами на заводе в Лисичанске

Минобороны РФ: ВСУ заминировали емкости с опасными веществами на заводе в Лисичанске
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Фото: РИА Новости
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ВСУ заминировали емкости с опасными химическими веществами на заводе редких газов в Лисичанске и удерживают сотрудников и мирных жителей в заложниках, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев 23 мая.

Военнослужащие РФ и ДНР блокировали основные пути снабжения ВСУ. Спецоперация в Донбассе, 23 мая
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Он отметил, что при этом украинские военные продолжают обстреливать позиции ВС РФ и сил ЛНР из РСЗО, а также планируют обвинить Россию в создании техногенной катастрофы и уничтожении мирных жителей.

Генерал также рассказал о еще одной готовящейся провокации: по его словам, в Путивле Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка.

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Мизинцев подчеркнул, что подобные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права.

19 мая Мизинцев предупредил, что в городе Середина-Буда Сумской области возможен обстрел приграничных территорий России с целью вызова ответного огня. Эти действия станут провокацией Киева, отметил он.

16 мая в Минобороны РФ заявили, что около населенного пункта Мазановка в Донецкой Народной Республике (ДНР) спецслужбами Украины был подорван заблаговременно заложенный фугас, усиленный накладкой до 1 т аммиачной селитры. В результате взрыва образовалось ядовитое облако высотой около 1 км, которое сместилось в сторону Краматорска.

11 мая Мизинцев заявил, что в Харьковской области Служба безопасности Украины совместно с националистами подорвала цистерну с удобрениями, предположительно, аммиачной селитрой.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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