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Боевики «Азова» уничтожали доказательства своих преступлений. Спецоперация в Донбассе, 23 мая

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Спецоперация в Донбассе продолжается 88-й день. В Херсонской области, по данным Минобороны РФ, два человека погибли в результате обстрела села Белозерка силами ВСУ. Кроме того, под обстрел попали Первомайск и Кременная, заявили в ЛНР. В США обсуждают возможность отправки американских военнослужащих для охраны посольства США в Киеве. Подробнее о ходе спецоперации, обстановке на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Украины и событиях вокруг — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:08
Более миллиона граждан Украины въехали в Румынию с 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничной полиции страны. «За сутки на национальном уровне через погранпереходы в Румынию въехали 7903 гражданина Украины. С начала этого кризиса на национальном уровне в Румынию въехали 1 003 246 граждан Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции Румынии.
Сегодня, 10:01
Первый груз с гуманитарной помощью из Свердловской области доставлен в Макеевку, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Сегодня, 09:59
Владимир Зеленский подписал указ об определении процедуры конфискации активов лиц, поддержавших спецоперацию РФ, сообщает ТАСС.
Сегодня, 09:56
У жителя Севастополя на даче изъяли тротил, порох, обрез и патроны, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону. В отношении него возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. «В ходе обыска по месту жительства и на дачном участке уроженца г. Севастополя 1976 г.р. обнаружены и изъяты около 400 граммов тротила, 400 граммов бездымного пороха, являющегося взрывчатым веществом метательного действия, самодельно изготовленный обрез на основе винтовки Мосина, патроны к огнестрельному оружию различного калибра в количестве 800 штук», — говорится в сообщении ведомства.
Сегодня, 09:55
Более 11,5 тыс. беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области.
Сегодня, 09:38
Российские самоходные гаубицы «Гиацинт-С» уничтожили подразделение 155-мм американских M777 на Украине, сообщили в Минобороны России.
Сегодня, 09:34
Переговоры с Украиной возможны только на предмет демилитаризации той ее части, что ещё контролируется Киевом, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
Сегодня, 09:29
Российские саперы начали разминирование «Азовстали», сообщили в Минобороны в РФ. По данным ведомства, заминирован весь периметр завода. Там уточнили, что за сутки удалось обезвредить более 100 взрывоопасных объектов.
Сегодня, 09:25
Системы ПВО сработали ночью в Рыльском районе Курской области, сообщил глава района Андрей Лисман в своем телеграм-канале. Он отметил, что все воздушные цели были «отработаны и уничтожены».
Сегодня, 09:24
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Международный Комитет Красного Креста (МККК) с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных на Украине и помочь с организацией их посещения. «Очень надеюсь на то, что моё очередное обращение не останется без внимания», — заявила Москалькова «Интерфаксу» в понедельник.
Сегодня, 09:03
Более 1,4 млн беженцев из Украины и Донбасса пересекли границу с Россией, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. «По данным на утро понедельника, границу с Россией пересекли свыше 1,4 млн человек. В основном это граждане ДНР и ЛНР», — цитирует агентство слова собеседника.
Сегодня, 09:02
Сегодня, 08:54
Власти Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки эвакуировали из Мариуполя в Безыменное 257 человек, в том числе 30 детей, об этом сообщают в Штабе территориальной обороны ДНР.
Сегодня, 08:51
Корреспондент «Известий» Роман Польшаков 23 мая вместе с российскими саперами спустился в подземелья завода «Азовсталь» в Мариуполе и обнаружил свидетельства того, что боевики формирования украинских националистов «Азов» (в отношении участников организации возбуждены уголовные дела в РФ) уничтожали улики, доказывающие их причастность к преступлениям против мирных жителей.
Сегодня, 08:49
Две фуры с кормами и грузами для животных планируют в понедельник отправить в Общественной палате для помощи зоопаркам и приютам для животных в Херсоне, Донецке и Мелитополе.
Сегодня, 08:48
В Пентагоне и Госдепартаменте рассматривают возможность отправки сил американского спецназа для охраны посольства страны в Киеве, сообщает издание Wall Street Journal.
Сегодня, 08:46
В городе Попасная Луганской народной республики со вторника начнет работу Центр гуманитарной помощи. Там люди смогут получить продуктовые наборы, медикаменты и помощь в решении некоторых юридических вопросов, сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.
Сегодня, 08:45
В селе Белозерка Херсонской области два человека погибли в результате обстрела ВСУ, заявили в Минобороны РФ.
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