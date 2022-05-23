Боевики «Азова» уничтожали доказательства своих преступлений в Донбассе

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков 23 мая вместе с российскими саперами спустился в подземелья завода «Азовсталь» в Мариуполе и обнаружил свидетельства того, что боевики формирования украинских националистов «Азов» (в отношении участников организации возбуждены уголовные дела в РФ) уничтожали улики, доказывающие их причастность к преступлениям против мирных жителей.

Идти по территории «Азовстали» нужно очень осторожно: несмотря на то что местность уже очищена от радикалов, комбинат небезопасен. Саперы тщательно исследуют завод. Для того чтобы проверить и сделать безопасным хотя бы периметр предприятия, понадобится не меньше двух недель.

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Неонацисты оставляли мины не только для того, чтобы навредить военнослужащим России и Донецкой Народной Республики (ДНР). У боевиков была еще одна цель — уничтожить как можно больше доказательств зверств над мирными жителями Донбасса. Уже известно, что в тот самый момент, когда сдавались последние «азовцы», часть их сообщников совершали взрывы на территории завода, чтобы избавиться от телефонов, планшетов, ноутбуков. О взрывах на территории завода говорил 22 мая глава ДНР Денис Пушилин, который сообщил, что шесть боевиков «Азова» погибли и четверо были ранены во время попытки подорвать склады с оружием и боеприпасами.

В тот же день Роман Польшаков показал, как проходит разминирование комбината «Азовсталь». На кадрах видна работа инженерной машины и саперов.

Территория завода «Азовсталь» была полностью освобождена 20 мая, о чем сообщило Министерство обороны РФ. С 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода. 22 мая Денис Пушилин заявил, что среди попавших в плен неонацистов были 78 женщин-боевиков, а также, по предварительным данным, иностранные наемники. Глава ДНР подчеркнул, что все пленные находятся под стражей в республике и по их преступлениям готовится международный трибунал.

18 мая вышедшие с предприятия националисты и украинские военные рассказали, что ВС РФ обращаются с ними хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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