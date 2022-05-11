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Мизинцев заявил о подрыве ВСУ цистерны с аммиачной селитрой под Харьковом

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Фото: Telegram
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В Харьковской области Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с националистами подорвала цистерну с удобрениями. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев 11 мая в ходе брифинга назвал эту провокацию очередной попыткой киевской стороны обвинить РФ в применении химического оружия.

Спецоперация в Донбассе 11 мая. Текстовая трансляция
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«Сегодня около 14:00 в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области с целью обвинения российской армии в применении химического оружия службой безопасности Украины и националистами осуществлен подрыв цистерны с удобрениями, предположительно, аммиачной селитрой, в результате которого образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось», — рассказал Мизинцев.

По его словам, пострадавших нет ни среди мирного населения, ни среди военнослужащих. Глава центра также добавил, что российская сторона неоднократно предупреждала о готовящихся провокациях, о которых ей удалось заблаговременно узнать.

30 апреля российские дипломаты призвали США одуматься и отказаться от подготовки провокаций с использованием оружия массового уничтожения (ОМУ) на Украине. Так в представительстве прокомментировали обвинения заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс о применении Россией «незадекларированного химического оружия».

13 марта дипломаты назвали провокационным и бездоказательным очередное заявление Госдепа США о возможности применения Россией химического оружия. В посольстве отметили, что в распоряжении РФ не может быть боевых отравляющих веществ, так как Россия уничтожила все их запасы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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