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Спецоперация в Донбассе 11 мая. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Украина обрывает все возможности для заключения мира, считает посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник. Тем временем Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Киеву на $40 млрд долларов. Подробнее о ходе спецоперации, обстановке на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Украины и событиях вокруг — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:51
В Калининграде задержан сторонник «Правого сектора», готовивший теракт ко Дню Победы.
Сегодня, 09:44
Украина присягнула Вашингтону на любые действия и является инструментом в руках Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Сегодня, 09:42
Руководству Луганской народной республики уже поступают предложения от заинтересованных в развитии бизнеса в республике предпринимателей и инвесторов, заявил посол республики в России Родион Мирошник.
Сегодня, 09:41
Канада делится с Украиной разведданными о киберугрозах.
Сегодня, 09:25
Более 1,2 млн беженцев прибыли в Россию с территории Украины и из Донбасса.
Сегодня, 09:12
Украинские войска 19 раз за сутки открывали огонь по ДНР, двое погибли, заявили в Донецке.
Сегодня, 08:52
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что контакты между Россией и Украиной осуществляются.
Сегодня, 08:51
МИД назвал экстремистским решение Литвы о России «стране-террористе».
Сегодня, 08:34
Транзит российского газа через территорию Украины сегодня может упасть на четверть из-за прекращения транспортировки через станцию «Сохрановка» со стороны «Оператора ГТС Украины».
Сегодня, 08:33
Достижение мира невозможно без ликвидации нынешнего киевского режима, управляемого извне, заявил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
Сегодня, 08:33
Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
Сегодня, 08:33
Украинские политики, уехавшие из страны после 2014 года из-за преследований, возвращаются на освобожденные Вооруженными силами РФ территории, входят в состав военно-гражданских администраций.
Сегодня, 08:32
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель исключил возможность ЕС стать посредником на переговорах с Киевом.
Сегодня, 07:53
Посольство России в США отвергло слова Госдепа о якобы причастности Москвы к кибератакам на инфраструктурные объекты на Украине.
Сегодня, 07:44
Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине помощи на $40 млрд.
Сегодня, 07:44
Украинские войска обстреляли Александровку, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра.
Сегодня, 07:43
Британский учебник «Английский для военных» нашли на базе «Азова» в Мариуполе.
Сегодня, 07:42
Новая Зеландия вводит санкции в отношении восьми организаций и граждан России.
Сегодня, 07:41
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продлении действующего в регионе «желтого» уровня террористической опасности до 25 мая.
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