В Калининграде задержан сторонник «Правого сектора», готовивший теракт ко Дню Победы.
Украина присягнула Вашингтону на любые действия и является инструментом в руках Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Руководству Луганской народной республики уже поступают предложения от заинтересованных в развитии бизнеса в республике предпринимателей и инвесторов, заявил посол республики в России Родион Мирошник.
Канада делится с Украиной разведданными о киберугрозах.
Более 1,2 млн беженцев прибыли в Россию с территории Украины и из Донбасса.
Украинские войска 19 раз за сутки открывали огонь по ДНР, двое погибли, заявили в Донецке.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что контакты между Россией и Украиной осуществляются.
МИД назвал экстремистским решение Литвы о России «стране-террористе».
Транзит российского газа через территорию Украины сегодня может упасть на четверть из-за прекращения транспортировки через станцию «Сохрановка» со стороны «Оператора ГТС Украины».
Достижение мира невозможно без ликвидации нынешнего киевского режима, управляемого извне, заявил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
Украинские политики, уехавшие из страны после 2014 года из-за преследований, возвращаются на освобожденные Вооруженными силами РФ территории, входят в состав военно-гражданских администраций.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель исключил возможность ЕС стать посредником на переговорах с Киевом.
Посольство России в США отвергло слова Госдепа о якобы причастности Москвы к кибератакам на инфраструктурные объекты на Украине.
Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине помощи на $40 млрд.
Украинские войска обстреляли Александровку, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра.
Британский учебник «Английский для военных» нашли на базе «Азова» в Мариуполе.
Новая Зеландия вводит санкции в отношении восьми организаций и граждан России.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продлении действующего в регионе «желтого» уровня террористической опасности до 25 мая.