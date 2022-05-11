Спецоперация в Донбассе 11 мая. Текстовая трансляция

Украина обрывает все возможности для заключения мира, считает посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник. Тем временем Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Киеву на $40 млрд долларов. Подробнее о ходе спецоперации, обстановке на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Украины и событиях вокруг — в текстовой трансляции «Известий».