Прорвали оборону: войска ЛНР вышли на административную границу республики

К 10 мая войска Луганской народной республики при поддержке российских сил вышли на административную границу ЛНР. В Минобороны России констатировали, что союзные войска завершили зачистку населенного пункта Попасная - важного узла обороны, за который длительное время шли бои. По мнению экспертов, это изменение ситуации на фронте грозит многотысячной группировке ВСУ в Лисичанске и Северодонецке окружением. Под контролем Киева остаются уже меньше 10 процентов территории ЛНР.

Вышли на границу

— Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу ЛНР. В результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков

В пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили также об освобождении посёлка городского типа Нижнее в Попаснянском районе.

— Выход на госграницу ЛНР в районе Попасной – не просто символический успех, — сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Это реальная угроза замыкания «котла» для всей многотысячной группировки ВСУ в Лисичанске и Северодонецке. Уже сейчас у неё осталась единственная дорога снабжения — Лисичанск-Бахмут. Но к ней приближаются сразу с двух разных сторон. Снабжение украинских войск и так сильно затруднено из-за того, что трасса находится в радиусе досягаемости нашей артиллерии.

Сейчас под контролем киевского режима осталось менее 10 процентов территории ЛНР. После Попасной наступление пойдёт как на север, в сторону Лисичанска, так и на запад, в сторону Бахмута – важнейшего узла дорог в этом районе. Успешное его взятие может переломить ситуацию с освобождением территории ДНР, приблизить исполнение целей спецоперации, считает эксперт.

По данным российского Минобороны, оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки атаковала 90 объектов ВСУ. В их числе два пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Ракетными войсками и артиллерией были поражены более 600 объектов, включая пять складов боеприпасов и горючего в районах Николаева и Мирного в Николаевской области.

Вечером 9 мая в воздушном бою был сбит украинский Су-25 в Новой Дмитровке в Харьковской области. Средства ПВО уничтожили ещё один Су-25 у населённого пункта Широкое в Днепропетровской области, а также вертолёт Ми-8 в Херсонской области. Кроме того, перехвачены восемь беспилотников, одна ракета «Точка-У» и три реактивных снаряда РСЗО «Смерч».

Всего, по данным российских военных, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 164 украинских самолета, 125 вертолетов, 798 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплексов, 2983 танков и других боевых бронированных машин, 351 установок реактивных систем залпового огня, 1440 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2796 единиц специальной военной автомобильной техники.

В российском Минобороны во вторник обновили данные о потерях украинских войск при неудачной попытке захватить остров Змеиный в Чёрном море.

— Сегодня российскими военнослужащими на берегу были обнаружены ещё три, прибитых с моря тела украинских диверсантов. Сейчас на Змеином в результате провала операции Киева остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов. Всего же в ходе бессмысленной с военной точки зрения попытки захвата острова киевский режим потерял в его районе три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Уничтожены 10 вертолётов Воздушных сил Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолета Ми-8 с десантом на борту и один вертолёт поддержки Ми-24. Кроме того, ещё шесть задействованных в операции вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области, — заявил генерал-майор Игорь Конашенков.

За последние трое суток ВСУ потеряли в данном районе 30 военных беспилотных летательных аппаратов. Девять из них - ударные «Байрактар-ТБ2». В море были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту, сообщили в Минобороны России.

— Данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, — заявил Игорь Конашенков.

Несмотря на огонь

Во вторник в Минобороны рассказали о солдатах и офицерах, проявивших мужество и самоотверженность в боях.

Тактический воздушный десант, в состав которого входил старший сержант Александр Шепелев, выполнял задачи по взятию под контроль стратегически важного аэродрома, который использовался украинскими подразделениями. Александр обнаружил замаскированную 152-мм гаубицу и грузовик с боекомплектами для нее. Он скрытно подобрался к позиции и уничтожил вражеский расчет, после чего обеспечил артиллерийскую поддержку наступления российских десантников. Благодаря профессиональным действиям старшего сержанта подразделения ВСУ на одном из направлений были лишены артиллерийской поддержки, что позволило оперативно уничтожить важные объекты вражеских вооруженных формирований.

Лейтенант медицинской службы Никита Графкин с первого дня операции занимается организацией медобеспечения мотострелковой бригады. Во время ожесточенных боев Никита, несмотря на сильный огонь противника, лично вынес пять раненых военнослужащих, которые не могли передвигаться самостоятельно, эвакуировал их с поля боя в безопасное место и оказал первую медицинскую помощь.

- Стойкость и профессионализм старшего лейтенанта медицинской службы Никиты Графкина позволили минимизировать потери личного состава бригады и обеспечили выполнение боевой задачи по освобождению населенного пункта от подразделений украинских радикалов, - отметили в Минобороны.



Парашютно-десантный батальон, где служит сержант Максим Арефьев, принимал участие в освобождении одного из населенных пунктов. В ходе боя Максим огнём ПТУР уничтожил опорный пункт, четыре оборудованные огневые точки противника и позицию снайпера. Благодаря его мужественным и профессиональным действиям было обеспечено оперативное продвижение группировки российских военных и освобождён населенный пункт.