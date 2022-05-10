Спецоперация в Донбассе 10 мая. Текстовая трансляция

Текстовая трансляция





Из Мариуполя за сутки эвакуированы 400 человек, в том числе 70 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Они находятся в пункте оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта вывезли почти 30 тыс. человек.





Закон о поставках Украине вооружений со стороны США по ленд-лизу, который подписал президент Джо Байден, предполагает возвращение затрат Киевом в перспективе, подчеркнул в беседе с «Известиями» военный эксперт Виктор Литовкин. Вашингтон выделяет деньги, на него приобретается оружие. «Что будет потом с этим вооружением — США это не интересует: [условные] $800 млн записаны в общий долг Украины перед Соединенными Штатами», — отметил он. Подробнее — в видео.





Два мирных жителя ДНР погибли при обстрелах с украинской стороны. «За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей: женщины 1953 года рождения и парне 2006 года рождения», — говорится в сводке СЦКК ДНР. При обстрелах Кировского района Донецка пострадали девять человек, в том числе девочка-подросток.





Около 457 тыс. беженцев с Украины въехали в Молдавию с начала спецоперации, остаются на территории страны более 90 тыс. иностранцев, следует из данных молдавского МВД. Тем временем границу с Румынией пересекли 892 тыс. украинских беженцев, отмечают в погранполиции. Ранее сообщалось, что подавляющее большинство переселенцев проезжают Румынию транзитом.





Украинские войска обстреляли Ясиноватую (ДНР) из «Градов» в 07:20, выпустив 10 ракет, передает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).











Япония ввела санкции против еще 71 российской компании, включая концерн по разработке вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны «Алмаз-Антей» и корпорацию по производству вооружения «Тактическое ракетное вооружение». Под ограничения также попали более 140 человек, в их числе премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев и родственники Геннадия Тимченко. Остальные — руководители ЛНР и ДНР.





ЛНР ведет переговоры о признании с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран, сообщил посол республики в России Родион Мирошник.





Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал кадры работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».