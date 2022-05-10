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Спецоперация в Донбассе 10 мая. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
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Специальная военная операция по защите населения Донбасса продолжается и непременно достигнет своих результатов, заявил президент РФ Владимир Путин. Попытка украинской стороны высадить воздушный и морской десант на остров Змеиный на 9 Мая и захватить его обернулась неудачей и серьезными потерями. Тем временем американский президент призвал Конгресс США незамедлительно одобрить запрос на выделение Киеву дополнительных $33 млрд. Подробнее о ходе спецоперации, обстановке на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Украины и событиях вокруг — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:22
Из Мариуполя за сутки эвакуированы 400 человек, в том числе 70 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Они находятся в пункте оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта вывезли почти 30 тыс. человек.
Сегодня, 09:14
Закон о поставках Украине вооружений со стороны США по ленд-лизу, который подписал президент Джо Байден, предполагает возвращение затрат Киевом в перспективе, подчеркнул в беседе с «Известиями» военный эксперт Виктор Литовкин. Вашингтон выделяет деньги, на него приобретается оружие. «Что будет потом с этим вооружением — США это не интересует: [условные] $800 млн записаны в общий долг Украины перед Соединенными Штатами», — отметил он. Подробнее — в видео.
Сегодня, 09:03
Два мирных жителя ДНР погибли при обстрелах с украинской стороны. «За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух мирных жителей: женщины 1953 года рождения и парне 2006 года рождения», — говорится в сводке СЦКК ДНР. При обстрелах Кировского района Донецка пострадали девять человек, в том числе девочка-подросток.
Сегодня, 08:57
Около 457 тыс. беженцев с Украины въехали в Молдавию с начала спецоперации, остаются на территории страны более 90 тыс. иностранцев, следует из данных молдавского МВД. Тем временем границу с Румынией пересекли 892 тыс. украинских беженцев, отмечают в погранполиции. Ранее сообщалось, что подавляющее большинство переселенцев проезжают Румынию транзитом.
Сегодня, 08:48
Украинские войска обстреляли Ясиноватую (ДНР) из «Градов» в 07:20, выпустив 10 ракет, передает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
Сегодня, 08:25
Сегодня, 08:22
Япония ввела санкции против еще 71 российской компании, включая концерн по разработке вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны «Алмаз-Антей» и корпорацию по производству вооружения «Тактическое ракетное вооружение». Под ограничения также попали более 140 человек, в их числе премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев и родственники Геннадия Тимченко. Остальные — руководители ЛНР и ДНР.
Сегодня, 08:21
ЛНР ведет переговоры о признании с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран, сообщил посол республики в России Родион Мирошник.
Сегодня, 08:12
Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал кадры работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
Сегодня, 08:05
Остров Змеиный с первых дней спецоперации занимает особое место в украинской военной пропаганде, сказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. На фоне поражения, в частности, в Попасной (ДНР) киевскому режиму нужна была «хоть маленькая, но победа». Однако попытка захватить его провалилась, причем с немалыми потерями. Подробнее ходе специальной военной операции читайте в нашем материале «Эффект поражения: РФ сорвала все попытки Киева захватить остров Змеиный к 9 мая».
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