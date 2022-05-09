Путин выразил уверенность в достижении всех целей спецоперации

Операция в Донбассе выполняется, сообщил 9 мая президент РФ Владимир Путин на встрече с Артемом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Президент отметил, что нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты.

Он также отметил, что российские военные воюют мужественно и профессионально.

«Все намеченные планы выполняются», — указал Путин.

При этом он подчеркнул, что если бы был хоть один шанс решить проблему Донбасса мирным путем, РФ им бы воспользовалась, Но такого шанса попросту не дали.

Ранее 9 мая помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что переговоры российской стороны с украинской делегацией касаемо мирного урегулирования конфликта не прекращены. Они проходят в дистанционном формате.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что всего с начала проведения спецоперации российскими военными уничтожено 160 украинских самолетов, 118 вертолетов, 783 беспилотных летательных аппарата, 299 зенитных ракетных комплексов, 2949 танков и других боевых бронированных машин, 342 установки реактивных систем залпового огня, 1423 орудия полевой артиллерии и миномета, 2769 единиц военной автомобильной техники.

19 апреля глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса. По его словам, в ходе нее будут использоваться традиционные вооружения. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости республик.

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