Спецоперация в Донбассе 9 мая. Текстовая трансляция

ЕС следует рассмотреть вопрос использования замороженных российских валютных резервов на восстановление Украины, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель газете Financial Times. Он привел в пример, как США взяли под контроль активы на миллиарды долларов, принадлежащие афганскому центробанку, для помощи афганцам.
Напомним, что в рамках антироссийских рестрикций были заморожены
принадлежащие РФ счета на сумму $300 млрд.
Более 10,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли границу в Ростовской области за сутки, передает погрануправления ФСБ России по региону.
Россия не позволит переписать историю и перечеркнуть подвиг народа в Великой Отечественной войне, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Мы всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну. Не забудем, какой ценой досталась Победа», — написал он в Telegram-канале.
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 408 человек, среди них 65 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Они размещены в пункте оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта были вывезены более 29,5 тыс. человек.
В селах Харьковской области помнят цену победы в Великой Отечественной войне. Один из мемориалов ко Дню Победы привели в порядок российские военные и жители близлежащего поселения, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.
В одной из мариупольских школ обнаружили
методичку, в которой героизируется украинский националист и нацистский коллаборационист Степан Бандера. По словам преподавателей, она должна была лечь в основу учебной и воспитательной работы.
Украинские войска выбиты из города Попасная, ожесточенные бои за который продолжались два месяца. Ее «готовили к обороне годами, там были созданы даже полноценные железобетонные доты, почти не уязвимые для обычных орудий», отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин.
Подробнее о ходе специальной военной операции читайте в материале «Пункты назначены: что последует за освобождением Попасной»
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