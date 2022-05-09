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Спецоперация в Донбассе 9 мая. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защита Донбасса продолжается. Луганская народная республика, где за восемь лет ранения получили сотня детей и подростков, почти освобождена от националистов. Полностью взят под контроль город Попасная, следующие важные направления — города Бахмут и Соледар. Мирные жители на освобожденных территориях могу свободно отмечать День Победы, не опасаясь наказания за праздничную символику. Подробнее об обстановке на территориях Донецкой и Луганской народных республик, праздновании 9 Мая на фоне украинских событий и многом другом, что происходит в мире на фоне спецоперации — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:02
ЕС следует рассмотреть вопрос использования замороженных российских валютных резервов на восстановление Украины, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель газете Financial Times. Он привел в пример, как США взяли под контроль активы на миллиарды долларов, принадлежащие афганскому центробанку, для помощи афганцам. Напомним, что в рамках антироссийских рестрикций были заморожены принадлежащие РФ счета на сумму $300 млрд.
Сегодня, 08:51
Сегодня, 08:50
Более 10,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли границу в Ростовской области за сутки, передает погрануправления ФСБ России по региону.
Сегодня, 08:45
Россия не позволит переписать историю и перечеркнуть подвиг народа в Великой Отечественной войне, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Мы всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну. Не забудем, какой ценой досталась Победа», — написал он в Telegram-канале.
Сегодня, 08:24
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 408 человек, среди них 65 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Они размещены в пункте оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта были вывезены более 29,5 тыс. человек.
Сегодня, 08:17
В селах Харьковской области помнят цену победы в Великой Отечественной войне. Один из мемориалов ко Дню Победы привели в порядок российские военные и жители близлежащего поселения, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.
Сегодня, 08:13
В одной из мариупольских школ обнаружили методичку, в которой героизируется украинский националист и нацистский коллаборационист Степан Бандера. По словам преподавателей, она должна была лечь в основу учебной и воспитательной работы.
Сегодня, 08:09
Сегодня, 08:03
Украинские войска выбиты из города Попасная, ожесточенные бои за который продолжались два месяца. Ее «готовили к обороне годами, там были созданы даже полноценные железобетонные доты, почти не уязвимые для обычных орудий», отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин. Подробнее о ходе специальной военной операции читайте в материале «Пункты назначены: что последует за освобождением Попасной».
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