Специальная военная операция по защита Донбасса продолжается. Луганская народная республика, где за восемь лет ранения получили сотня детей и подростков, почти освобождена от националистов. Полностью взят под контроль город Попасная, следующие важные направления — города Бахмут и Соледар. Мирные жители на освобожденных территориях могу свободно отмечать День Победы, не опасаясь наказания за праздничную символику. Подробнее об обстановке на территориях Донецкой и Луганской народных республик, праздновании 9 Мая на фоне украинских событий и многом другом, что происходит в мире на фоне спецоперации — в текстовой трансляции «Известий».