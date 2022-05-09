Власти Херсонской области решили максимально интегрироваться в состав РФ

Херсонская область будет стремиться максимально интегрироваться в состав России. Об этом 9 мая сообщил «РИА Новости» заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

При этом, по его словам, проведение референдумов в настоящее время не планируется. «Мы не планируем проведение референдума и создание республики», — сказал Стремоусов.

Заместитель председателя военно-гражданской администрации области отметил, что местные жители смогут стать гражданами Российской Федерации, получив возможность для стабильной социальной помощи.

6 мая Стремоусов также заявлял, что жители области получат право на российское гражданство.

1 мая операторы Херсона, Скадовска, Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных регионах. По словам главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, оставив жителей без связи, киевская власть отказалась от территории. В этот день область начала переходить на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в обращении будут рубль и гривна. После чего расчеты будут осуществляться полностью в рублях.

28 апреля Стремоусов исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к РФ с просьбой о помощи. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса.

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