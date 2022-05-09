Прямой эфир
Сюжет:

Власти Херсонской области решили максимально интегрироваться в состав РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Херсонская область будет стремиться максимально интегрироваться в состав России. Об этом 9 мая сообщил «РИА Новости» заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Привет, соседи: как живет Херсонская область под защитой России
В южном секторе спецоперации готовятся к сотрудничеству с Крымом

При этом, по его словам, проведение референдумов в настоящее время не планируется. «Мы не планируем проведение референдума и создание республики», — сказал Стремоусов.

Заместитель председателя военно-гражданской администрации области отметил, что местные жители смогут стать гражданами Российской Федерации, получив возможность для стабильной социальной помощи.

6 мая Стремоусов также заявлял, что жители области получат право на российское гражданство.

1 мая операторы Херсона, Скадовска, Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных регионах. По словам главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, оставив жителей без связи, киевская власть отказалась от территории. В этот день область начала переходить на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в обращении будут рубль и гривна. После чего расчеты будут осуществляться полностью в рублях.

28 апреля Стремоусов исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к РФ с просьбой о помощи. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022