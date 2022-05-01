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Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета

Украина отключила мобильную связь и интернет на территории Херсонской области
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Украина отключила Херсонскую область от интернета и мобильной связи, тем самым демонстративно отказавшись от этой территории. Об этом 1 мая заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

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«Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий. Теперь она перестанет выплачивать пенсии и пособия, а также исполнять свои банковские обязательства, по сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема», — цитирует его «РИА Новости».

Крючков назвал случившиеся диверсией, которая только ускорит интеграцию освобожденных регионов юга Украины с Россией.

По его словам, проблему связи в Херсонской области решат донецкие и крымские операторы.

Ранее, 29 апреля, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удары украинских войск по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.

За день до этого заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов исключил возвращение Херсонской области обратно под контроль Украины.

Также Стремоусов сообщил, что с 1 мая регион перейдет на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в регионе будут в обращении и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.

26 марта постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что в южных регионах Украины, подконтрольных российским военным, начали формировать новые военно-гражданские администрации. Он также отметил, что в Херсонской области и на юге Запорожья запустили трансляции российских телеканалов.

До этого, 15 марта, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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