Глава Херсонской области заявил об отказе Киева от херсонцев

Удары украинских войск по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо в ходе первого брифинга после назначения на должность.

«Мы вместе с военными понимаем, что нужна серьезная защита нашего города. <...> Вчера были сбиты несколько ракет «Точки-У» и системы залпового огня «Ураган». Это говорит о том, что противовоздушная оборона работает очень эффективно, и мы уверены в том, что так будет и в дальнейшем. Сам факт применения такого боевого оружия над мирным городом говорит о том, что киевский режим отказался от херсонцев», — сказал Сальдо.

Корреспондент «Известий» Иван Литомин ранее показал последствия удара ракетой «Точка-У», нанесенного украинскими войсками по центру Херсона поздно вечером 27 апреля. Ракета была сбита ПВО, осколки разлетались с огромной силой. Стекла здания в районе падения осколков выбило. Во время атаки на улицах не было людей.

Днем ранее, 28 апреля, заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов исключил возвращение освобожденной от украинских националистов Херсонской области обратно под контроль Украины.

В тот же день стало известно, что новым мэром Херсона назначен депутат городского совета Александр Кобец, а прежний мэр Игорь Колыхаев был уволен. Владимир Сальдо был назначен на пост главы Херсонской области, которой он руководил до 2012 года, пишет «Газета. Ru».

Об освобождении Херсонской области стало известно 15 марта.

После этого, 12 апреля, в Херсоне прошла церемония зажжения Вечного огня. По словам общественного деятеля Кирилла Стремоусова, на протяжении последнего года украинские власти не следили за Вечным огнем в городе.

Также Стремоусов сообщил, что с 1 мая регион перейдет на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в регионе будут в обращении и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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