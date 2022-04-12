В Херсоне зажгли Вечный огонь

В украинском городе Херсон прошла церемония зажжения Вечного огня. Общественный деятель Кирилл Стремоусов рассказал 12 апреля в интервью «Известиям», что на протяжении последнего года украинские власти не следили за Вечным огнем в городе.

«Вечный огонь то зажигали, то тушили. Последний год он почти не горел. Он расположен на Аллее Славы, именно это место всегда было символом нашего города, символом Победы и справедливости. Но события, которые произошли с нами в последние годы, изменили сознание многих людей», — сказал он.

Общественник подчеркнул, что многие жители города даже не знали, что год Вечный огонь почти не горел. Люди, отметил Стремоусов, забыли свою историю.

«Мы уже говорили неоднократно, что для многих сегодня история является надзирательницей только лишь потому, что они плохо учили этот предмет. И сегодня многие не понимают, что День Победы уже совсем близок. Мы отпразднуем его в нашем городе с георгиевскими ленточками, которые нацисты запретили под строго уголовной ответственностью. Мы пройдем с красными флагами, флагами Победы», — добавил он.

9 апреля на здание администрации в Херсоне водрузили флаг Российской Федерации. Российский триколор вывесили сами жители города. Херсон сейчас полностью освобожден от ВСУ и считается одним из самых безопасных мест на территории Украины.

30 марта зажгли Вечный огонь в украинском Мелитополе. Российская рок-певица Юлия Чичерина, которая приняла участие в церемонии, напомнила, что город был освобожден мирным путем, и выразила мнение, что «Мелитополю повезло».

О том, что Мелитополь находится под полным контролем российской стороны, 14 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев. Сейчас город охраняют росгвардейцы.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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