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В Херсоне на здании местной администрации подняли флаг России

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На здание администрации в Херсоне на Украине водрузили флаг Российской Федерации. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Иван Литомин, который поделился кадрами с воздуха 9 апреля.

Сообщается, что российский триколор вывесили сами жители города. Херсон сейчас полностью освобожден от ВСУ и считается одним из самых безопасных мест на территории Украины.

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Ранее в этот же день корреспондент «Известий» также показал, как в городе Херсоне после прихода российских военных налаживается мирная жизнь: ездят рейсовые автобусы, работают кафе, кое-где даже наливают кофе с собой, люди выходят на улицы. По словам журналиста, мирная жизнь активно заметна в течение светового дня, с наступлением темноты она утихает. Днем почти никаких отличий с типичным городским днем.

6 апреля российские военные организовали очередную доставку гуманитарной помощи мирным жителям Херсона. Было доставлено более 10 т продуктов питания и товаров первой необходимости. В первую очередь помощь получили женщины и дети, а также пожилые люди и инвалиды. Помимо различных круп и сахара, подсолнечного масла и консервов херсонцам привезли одеяла и подушки, бытовую химию, а детям раздали школьные принадлежности.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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