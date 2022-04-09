Корреспондент «Известий» показал мирную жизнь в Херсоне

В городе Херсон налаживается мирная жизнь: ездят рейсовые автобусы, работают кафе, кое-где даже наливают кофе с собой, люди выходят на улицы, рассказал в субботу, 9 апреля, корреспондент «Известий» Иван Литомин.

По словам журналиста, мирная жизнь активно заметна в течение светового дня, с наступлением темноты она утихает. Днем почти никаких отличий с типичным городским днем.

«Здравствуйте, откуда едете?» — спрашивает корреспондент у водителя проезжающего мимо автомобиля.

«Да за продуктами ездили в магазин, сами в другом районе живем. Брали основное: масло, печенье... Потому что чего-то иного пока нет», — поделился водитель.

На центральном рынке Херсона идет торговля. Продают всё: от хлеба, сахара и круп до детской одежды и косметики. Торгуют не полный день, а часов до 14-15.

«Стоит всё, правда, чуть дороже, чем в обычное время», — отмечает корреспондент.

6 апреля российские военные организовали очередную доставку гуманитарной помощи мирным жителям Херсона. Было доставлено более 10 т продуктов питания и товаров первой необходимости. В первую очередь помощь получили женщины и дети, а также пожилые люди и инвалиды. Помимо различных круп и сахара, подсолнечного масла и консервов херсонцам привезли одеяла и подушки, бытовую химию, а детям раздали школьные принадлежности.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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