Прямой эфир
Экономика
Белый дом подтвердил введение нового пакета санкций против РФ
Мир
Псаки заявила о незаинтересованности США в конфликте с РФ
Экономика
Экономист спрогнозировал снижение цен в России через два месяца
Мир
Австрия назвала условия высылки российских дипломатов из страны
Экономика
Аналитики назвали главные вызовы для экономики России
Мир
Румыния объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов
Мир
В США заявили о желании поставить Россию перед сложным выбором
Мир
FT сообщила о планах Байдена анонсировать создание гиперзвукового оружия
Мир
В Австрии усилили мониторинг за российскими дипломатами
Наука
Рогозин объявил о старте производства опытных образцов ракеты «Союз-5»
Экономика
Минфин и Центробанк заявили о поиске новых вариантов расчетов по евробондам
Сюжет:

Военнослужащие РФ передали более 10 т продуктов жителям Херсона

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Очередную доставку гуманитарной помощи мирным жителям Херсона организовали российские военные. Было доставлено более 10 т продуктов питания и товаров первой необходимости. Об этом в среду, 6 апреля, сообщило Минобороны Российской Федерации.

Отмечается, что в первую очередь помощь получают женщины и дети, а также пожилые люди и инвалиды. Помимо различных круп и сахара, подсолнечного масла и консервов херсонцам привезли одеяла и подушки, бытовую химию, а детям раздали школьные принадлежности.

Прощайтесь с оружием: остаткам украинской группировки предложили покинуть Мариуполь
ВС России для эвакуации готовы обеспечить заход судов в порт Бердянск и выход из него

Специально для пенсионеров доставили чай и лекарства.

«Спасибо, храни вас Господь, чтобы вы вернулись домой здоровые к своим семьям», — поблагодарила российских военнослужащих одна из пожилых женщин, пришедших на главную площадь Херсона.

Во избежание гуманитарной катастрофы в Херсон военнослужащими РФ регулярно доставляются и передаются местным жителям продукты питания, товары первой необходимости и медикаменты.

Ранее, 4 апреля, заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин рассказал о наращивании гуманитарной помощи населению Украины. Кроме того, Фомин отметил, что 4 апреля с 06:00 Россия вновь открыла гуманитарный коридор для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя. При этом российская сторона готова обеспечить заход судов в порт Бердянск для эвакуации иностранных граждан.

30 марта в Минобороны РФ сообщили о доставке гуманитарной помощи мирному населению Херсона. Более 1 тыс. жителей города получили продукты первой необходимости. Помимо хлеба, круп, сахара и консервов, всем пришедшим к областной администрации людям выдавали растительное масло, пастеризованное молоко. Семьям с маленькими детьми передавалось детское питание и сладости, добавили в ведомстве.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022