Военнослужащие РФ передали более 10 т продуктов жителям Херсона

Очередную доставку гуманитарной помощи мирным жителям Херсона организовали российские военные. Было доставлено более 10 т продуктов питания и товаров первой необходимости. Об этом в среду, 6 апреля, сообщило Минобороны Российской Федерации.

Отмечается, что в первую очередь помощь получают женщины и дети, а также пожилые люди и инвалиды. Помимо различных круп и сахара, подсолнечного масла и консервов херсонцам привезли одеяла и подушки, бытовую химию, а детям раздали школьные принадлежности.

Специально для пенсионеров доставили чай и лекарства.

«Спасибо, храни вас Господь, чтобы вы вернулись домой здоровые к своим семьям», — поблагодарила российских военнослужащих одна из пожилых женщин, пришедших на главную площадь Херсона.

Во избежание гуманитарной катастрофы в Херсон военнослужащими РФ регулярно доставляются и передаются местным жителям продукты питания, товары первой необходимости и медикаменты.

Ранее, 4 апреля, заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин рассказал о наращивании гуманитарной помощи населению Украины. Кроме того, Фомин отметил, что 4 апреля с 06:00 Россия вновь открыла гуманитарный коридор для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя. При этом российская сторона готова обеспечить заход судов в порт Бердянск для эвакуации иностранных граждан.

30 марта в Минобороны РФ сообщили о доставке гуманитарной помощи мирному населению Херсона. Более 1 тыс. жителей города получили продукты первой необходимости. Помимо хлеба, круп, сахара и консервов, всем пришедшим к областной администрации людям выдавали растительное масло, пастеризованное молоко. Семьям с маленькими детьми передавалось детское питание и сладости, добавили в ведомстве.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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