Прямой эфир
Мир
В Минобороны заявили о подготовке Киевом фейков о «бесчинствах русских»
Мир
Канцлер Австрии назвал нереальным отказ от российского газа в ближайшие несколько лет
Мир
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по фейкам Киева 6 мая
Общество
День траура после ЧП в детсаде объявят в районе Ульяновской области 28 апреля
Общество
Путин поручил разработать проект о дистанционной продаже лекарств по рецепту
Мир
Над Херсоном сбили выпущенную ВСУ ракету «Точка–У»
Мир
Палата представителей США проголосовала за передачу арестованных активов Киеву
Мир
«Газпромбанк» отклонил несколько платежей за газ для Германии и Австрии
Мир
В Израиле отказались проводить парад на 9 мая в 2022 году
Экономика
Минимальную зарплату в России планируют повысить на 9%
Мир
В Харькове намерены переименовать все связанные с РФ улицы и объекты

Херсонская область Украины перейдет в рублевую зону с 1 мая

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Херсонская область Украины, освобожденная от украинских националистов, перейдет в рублевую зону с 1 мая. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя военно-гражданской администрации региона, главу комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилла Стремоусова.

Спецоперация в Донбассе 27 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«С 1 мая мы переходим в рублевую зону», — сказал он.

Глава комитета отметил, что в переходный период, который составит около четырех месяцев, в регионе будут в обращении будут и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях, уточнил Стремоусов.

21 апреля глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что после полной стабилизации обстановки в регионе, на освобожденных российскими военными территориях может пройти референдум или опрос граждан о политическом будущем региона. При этом население будет принимать ключевые решения о своем будущем.

Кроме того, руководитель временной гражданской администрации также добавил, что у населения Харьковской области прижился термин «новая Украина», но он скорее не имеет политического значения.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными. 9 апреля на здание администрации в Херсоне водрузили флаг Российской Федерации.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022