МИД РФ отреагировал на сообщения о якобы подготовке референдума в Херсоне

МИД РФ отреагировал на сообщения о якобы подготовке референдума в Херсоне 2022-04-25 13:07:44"> 2022-04-25 13:07:44 2022-04-25 13:07:44 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Замглавы МИД России Руденко заявил, что не слышал о подготовке референдума в Херсоне

25 апреля 2022, 13:07 0

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько