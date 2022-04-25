МИД РФ отреагировал на сообщения о якобы подготовке референдума в Херсоне
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что не слышал о подготовке референдума в Херсоне.
«Не слышал об этом», — ответил он на просьбу агентства РИА Новости прокомментировать подобные сообщения.
Ранее британская разведка сообщила, что в Херсоне якобы планируется проведение пророссийского референдума. С таким же заявлением выступил и советник президента Украины Алексей Арестович. Официального подтверждения этой информации не было.
15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными. 9 апреля на здание администрации в Херсоне водрузили флаг Российской Федерации.
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