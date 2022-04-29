Спецоперация в Донбассе 29 апреля. Текстовая трансляция

Вторая фаза специальной военной операции по защите Донбасса продолжается. Число военных объектов Украины, которые поражены российскими ударами, растет. Тем временем Польша рассматривает возможность ввода миротворческих сил в западные области Украины, сообщили в Службе внешней разведки РФ. В Конгрессе США одобрили закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу, который позволит передать в аренду американское вооружение как Киеву, так и другим странам, которые Вашингтон сочтет вовлеченными в спецоперацию. Подробнее о самой спецоперации, обстановке на территориях Донбасса и Украины и о том, что происходит в мире на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».