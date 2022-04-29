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Спецоперация в Донбассе 29 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: РИА Новости
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Спецоперация в Донбассе 29 апреля. Текстовая трансляция
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2022-04-29 08:09:42
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Вторая фаза специальной военной операции по защите Донбасса продолжается. Число военных объектов Украины, которые поражены российскими ударами, растет. Тем временем Польша рассматривает возможность ввода миротворческих сил в западные области Украины, сообщили в Службе внешней разведки РФ. В Конгрессе США одобрили закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу, который позволит передать в аренду американское вооружение как Киеву, так и другим странам, которые Вашингтон сочтет вовлеченными в спецоперацию. Подробнее о самой спецоперации, обстановке на территориях Донбасса и Украины и о том, что происходит в мире на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:34
93 мирных жителя ДНР погибли за 72 дня эскалации со стороны украинских войск, говорится в сводке представительства республики в СЦКК. Среди жертв — двое детей.
Сегодня, 09:26
СК РФ возбудил уголовное дело против командира 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Сергея Поступальского и других военных за жестокое обращение с гражданским населением.
Сегодня, 09:18
Пункт пропуска в приграничном селе Крупец Курской области обстреляли из минометов с украинской стороны, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Ответным огнем наших пограничников и военных огневые точки подавлены. Жертв и разрушений нет», — написал он в Telegram-канале.
Сегодня, 09:14
Более 15 тыс. беженцев с территорий ДНР, ЛНР и Украины прибыли в Ростовскую область за сутки, сообщает погрануправление ФСБ России по региону. Всего в Россию перебрались более 1 млн 43 тыс. вынужденных переселенцев, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Сегодня, 09:09
Семь мирных жителей, в том числе ребенок, погибли накануне в ДНР при обстрелах со стороны украинских войск, передает представительство республики в СЦКК. Ранения получили 45 человек, включая пять детей.
Сегодня, 09:05
Сегодня, 09:01
Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ до 7 мая. Речь о воздушных гаванях Анапа, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Сегодня, 08:56
Украинские войска пять раз обстреляли территорию ДНР с начала суток, следует из сводки представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Под огонь попали Кировский и Петровский районы Донецка, а также город Ясиноватая. Всего выпущено 24 снаряда калибром 122 мм и 13 мин калибром 120 мм.
Сегодня, 08:47
Австрийская OMV и «Газпром» найдут взаимоприемлемую схему сотрудничества, учитывающую санкции, уверен посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Он подчеркнул в беседе с «Известиями», что для Австрии оказалось попросту невозможно быстро отказаться от российского газа, объемы которого достигают 80% от всего импортируемого страной голубого топлива. Подробнее о возможности Вены оплачивать газ рублях и оставшихся возможностях сотрудничества между странами читайте в нашем эксклюзивном интервью — «Наши отношения с Австрией подвергаются серьезной проверке на прочность».
Сегодня, 08:35
Сегодня, 08:30
В Донецке после попадания украинского снаряда загорелась нефтебаза в Кировском районе. По данным мэра города Алексея Кулемзина, на объекте обесточены четыре трансформаторные подстанции, без электроэнергии остались 50 абонентов.
Сегодня, 08:27
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ключевое условие для снятия санкций с России — это прекращение спецоперации по защите населения Донбасса.
Сегодня, 08:26
Украинские вооруженные силы продолжают использовать объекты инфраструктуры для размещения личного состава. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал, как выглядит пожарная часть, которую, предположительно, использовали националисты.
Сегодня, 08:10
Один из возможных вариантов, при котором Польша теоретически могла бы ввести войска на западную Украину, — соответствующее обращение со стороны Украины, полагает экс-замглавы МИД РФ и бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. Он отметил в беседе с «Известиями», что сами США не могут этого сделать, но могли бы подтолкнуть к этому поляков. Подробнее об этом и ходе специальной военной операции читайте в материале «Дальше Польши: может ли Варшава ввести свои войска на запад Украины».
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