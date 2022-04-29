Спецоперация в Донбассе 29 апреля. Текстовая трансляция

93 мирных жителя ДНР погибли за 72 дня эскалации со стороны украинских войск, говорится в сводке представительства республики в СЦКК. Среди жертв — двое детей.
СК РФ возбудил уголовное дело против командира 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Сергея Поступальского и других военных за жестокое обращение с гражданским населением.
Пункт пропуска в приграничном селе Крупец Курской области обстреляли из минометов с украинской стороны, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Ответным огнем наших пограничников и военных огневые точки подавлены. Жертв и разрушений нет», — написал он в Telegram-канале.
Более 15 тыс. беженцев с территорий ДНР, ЛНР и Украины прибыли в Ростовскую область за сутки, сообщает погрануправление ФСБ России по региону. Всего в Россию перебрались более 1 млн 43 тыс. вынужденных переселенцев, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Семь мирных жителей, в том числе ребенок, погибли накануне в ДНР при обстрелах со стороны украинских войск, передает представительство республики в СЦКК. Ранения получили 45 человек, включая пять детей.
Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ до 7 мая. Речь о воздушных гаванях Анапа, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Украинские войска пять раз обстреляли территорию ДНР с начала суток, следует из сводки представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Под огонь попали Кировский и Петровский районы Донецка, а также город Ясиноватая. Всего выпущено 24 снаряда калибром 122 мм и 13 мин калибром 120 мм.
Австрийская OMV и «Газпром» найдут взаимоприемлемую схему сотрудничества, учитывающую санкции, уверен посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Он подчеркнул в беседе с «Известиями», что для Австрии оказалось попросту невозможно быстро отказаться от российского газа, объемы которого достигают 80% от всего импортируемого страной голубого топлива.
Подробнее о возможности Вены оплачивать газ рублях и оставшихся возможностях сотрудничества между странами читайте в нашем эксклюзивном интервью — «Наши отношения с Австрией подвергаются серьезной проверке на прочность»
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В Донецке после попадания украинского снаряда загорелась нефтебаза в Кировском районе. По данным мэра города Алексея Кулемзина, на объекте обесточены четыре трансформаторные подстанции, без электроэнергии остались 50 абонентов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ключевое условие для снятия санкций с России — это прекращение спецоперации по защите населения Донбасса.
Украинские вооруженные силы продолжают использовать объекты инфраструктуры для размещения личного состава. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал, как выглядит пожарная часть, которую, предположительно, использовали националисты.
Один из возможных вариантов, при котором Польша теоретически могла бы ввести войска на западную Украину, — соответствующее обращение со стороны Украины, полагает экс-замглавы МИД РФ и бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. Он отметил в беседе с «Известиями», что сами США не могут этого сделать, но могли бы подтолкнуть к этому поляков.
Подробнее об этом и ходе специальной военной операции читайте в материале «Дальше Польши: может ли Варшава ввести свои войска на запад Украины»
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