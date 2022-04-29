Прямой эфир
Мир
В ГД предрекли расплату многих поколений украинцев за поставки оружия от США
Туризм
Ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлили до 7 мая
Экономика
В Германии раскритиковали заморозку российских валютных резервов
Экономика
Австрийская OMV не ожидает остановки поставок газа из России
Мир
Псаки заявила об оставшихся у США $250 млн на военную помощь Украине
Экономика
ФРГ и Греция готовы нарастить поставки газа Польше и Болгарии
Мир
Мэр Донецка подтвердил возгорание нефтебазы из-за обстрела ВСУ
Мир
Пушков высмеял закупку Польшей российского газа реверсом из Германии
Мир
Экс-замглавы МИД Новой Зеландии поблагодарил Россию за отпор НАТО
Мир
Власти Швеции выступили против референдума о членстве в НАТО
Наука
Власти РФ примут решение о перекрестных полетах на МКС в середине мая
Сюжет:

Киев перестал выплачивать пенсии в Херсонской области

Экс-депутат рады Журавко сообщил, что Украина перестала платить пенсии жителям Херсонской области
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Херсонской области пенсионеры и бюджетники перестали получать положенные им выплаты. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил «РИА Новости» бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Операция в области: Херсон перешел под контроль российских сил
Как это скажется на ходе переговоров

«Украина перестала выполнять свои финансовые обязательства перед жителями Херсонской области. Пенсии и зарплаты бюджетникам больше украинской стороной не выдаются. Фактически киевский режим задумал устроить геноцид местного населения», — сказал Журавко, добавив, что Киев стремится парализовать экономическую деятельность региона.

Он также отметил, что в область заходит рубль и начинают налаживаться тесные экономические связи с Крымом.

Как рассказал днем ранее глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов, с 1 мая в регионе планируется ввести рублевую зону — прежде всего для помощи пенсионерам, социально незащищенным слоям населения и бюджетным работникам. Полный переход на рубли будет осуществлен в течение четырех-пяти месяцев. По его словам, переход на рубли необходим из-за бегства финансовых структур Украины и отсутствия денежной массы.

Прежде сообщалось, что российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио. Как передавал 9 апреля корреспондент «Известий» Иван Литомин, на здании администрации в Херсоне водрузили российский флаг.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022