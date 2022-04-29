Президент Индонезии сообщил о принятии Путиным приглашения посетить саммит G20
Президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии посетить саммит G20 в этой стране. Об этом 29 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо.
По его словам, он пригласил лидера Украины Владимира Зеленского и президента России на саммит, запланированный на ноябрь текущего года. Оба политика приняли приглашение.
«Я выразил надежду, что война может скоро закончиться и мирное решение путем переговоров может быть достигнуто», — отметил Видодо в ходе выступления.
Как он уточнил, G-20 может стать катализатором восстановления мировой экономики.
28 апреля в ходе телефонного разговора между президентом Путиным и главой Республики Индонезия Джоко Видодо лидеры двух стран обсудили вопрос дальнейшего взаимодействия. Путин по просьбе иностранного коллеги дал свою оценку происходящим на Украине военным действиям. В конце диалога стороны договорились продолжать дальнейшее сотрудничество.
22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии российского президента в саммите «большой двадцатки» будет принято в зависимости от развития ситуации.
Днем ранее министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила о том, что на саммит G20 пригласили лидеров всех стран-членов, включая президента РФ.
В начале апреля сообщалось, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы президент США Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.
В марте посол России в Джакарте Людмила Воробьева заявила о планах Путина посетить саммит G20.
Мероприятие состоится в ноябре 2022 года на острове Бали.