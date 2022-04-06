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Bloomberg сообщил о попытках США убедить Индонезию не допустить Путина на саммит G20

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Соединенные Штаты оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить президента РФ Владимира Путина к участию в саммите «большой двадцатки» (G20), который пройдет в этой стране 15–16 ноября. Об этом 5 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

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«Чиновники, в том числе из США, работали над тем, чтобы добиться от Индонезии исключения Путина или по крайней мере осуждения его действий на Украине», — говорится в материале.

Кроме того, по данным агентства, представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы президент США Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер. Подчеркивается, что пока Байден не намерен отменять свое участие во встрече на высшем уровне.

Как утверждается в материале, в случае если Путин сохранит за собой право участия в саммите G20, лидеры некоторых стран могут отказаться от участия в нем и отправят делегации более низкого уровня. Также не исключается, что по итогам встречи впервые не будет принято совместное коммюнике.

Ранее, 24 марта, президент США заявил, что Украине нужно предоставить возможность участвовать в заседаниях G20, в случае если не удастся исключить из организации Россию.

За день до этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Вашингтон рассматривает совместно с союзниками вопрос об исключении Москвы из G20.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в плане всестороннего противодействия России Соединенные Штаты оказывают неприкрытое и «малодипломатическое» давление на все страны. Он подчеркнул, что не все лидеры государств из G20 поддаются этим действиям Вашингтона. Целый ряд стран предпочитает придерживаться своей независимой точки зрения, указал он.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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