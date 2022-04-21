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Минфин Индонезии сообщил о приглашении Путина на саммит G20

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На саммит G20 пригласили лидеров всех стран-членов, включая президента России Владимира Путина. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индраватити.

7 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что решение об участии российского президента Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» будет принято в зависимости от развития ситуации.

23 марта член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов заявил «Известиям», что ни одна из стран «Большой двадцатки» не имеет права лишать членства другую. По его словам, это площадка, которая дает сторонам в условиях кризиса возможность вести диалог.

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