Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20

Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите «большой двадцатки» (G20) будет принято в зависимости от развития ситуации, заявил 7 апреля журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль будет ориентироваться на Индонезию.

«Мы будем это уточнять, все-таки организатором и председательствующей страной является Индонезия. Ориентироваться будем, естественно, в первую очередь на организатора», — сказал он.

Во вторник, 5 апреля, агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило о том, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить президента РФ Владимира Путина к участию в саммите «большой двадцатки» (G20), который пройдет в этой стране 15–16 ноября.

Также, по данным агентства, представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы президент США Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет Путин. Утверждалось, что при участии РФ якобы ряд стран может отказаться от поездки на саммит либо понизить уровень своей делегации.

Министр финансов США Джанет Йеллен 6 апреля заявила, что представители Соединенных Штатов не будут проводить встречи с российскими делегатами в рамках саммита G20. Она отметила, что Байден просил исключить Россию из G20, и подчеркнула, что власти США не хотят участия России в саммите. В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, что заявление Соединенных Штатов не означает бойкот мероприятия в случае присутствия на нем РФ.

Ранее, 24 марта, президент США Джо Байден заявил, что Украине нужно предоставить возможность участвовать в заседаниях G20, если не удастся исключить из объединения РФ. За день до этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Вашингтон рассматривает совместно с союзниками вопрос об исключении Москвы из «большой двадцатки».

По мнению Дмитрия Пескова, США в плане всестороннего противодействия России оказывают неприкрытое и «малодипломатическое» давление на все страны. Он отметил, что не все лидеры государств из G20 поддаются этим действиям Вашингтона.

Член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов 23 марта заявил «Известиям», что ни одна из стран «большой двадцатки» не имеет права лишать членства другую. По его словам, это площадка, которая дает сторонам в условиях кризиса возможность вести диалог.

Ограничения и санкции в отношении РФ были ужесточаются с момента начала спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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