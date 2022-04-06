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США отказались встречаться с представителями России в рамках саммита G20

Глава минфина США Йеллен: американцы не будут участвовать во встречах G20 с представителями России
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Представители Соединенных Штатов не будут проводить встречи с российскими делегатами в рамках саммита G20 в Индонезии. Об этом в среду, 6 апреля, заявила на слушаниях в комитете палаты представителей министр финансов США Джанет Йеллен.

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«Президент [США Джо] Байден ясно дал понять, и я согласна с ним, что не может быть дел как обычно для России в любых финансовых институтах. Он просил исключить Россию из G20. И я ясно дала понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если Россия будет», — заявила Йеллен.

Она отметила, что американские власти не хотят участия России в саммите.

Ранее в этот день Bloomberg сообщил, что Соединенные Штаты пытались убедить руководство Индонезии не допустить президента РФ Владимира Путина к участию в саммите (G20).

По данным агентства, переговоры об этом вели не только чиновники из США, но также и из других государств. Ожидается, что в случае визита Путина на мероприятие некоторые лидеры собираются отказаться от поездки и понизить состав делегаций.

Саммит G20 должен пройти в ноябре 2022 года, председательствует в нем в этом году Индонезия. Предшествовать саммиту «группы двадцати» будут переговоры с представителями стран — участниц объединения, затем — переговоры на уровне министров.

23 марта член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов заявил «Известиям», что ни одна страна из членов G20 не имеет права лишать членства другую. Он напомнил, что площадка дает сторонам в условиях кризиса возможность вести диалог.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь также подчеркнул, что ни одно государство из членов G20 не может лишить другое права участвовать в форуме.

15 марта министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил, что его страна может заменить Россию в G20. По его словам, этот вопрос появляется не только в польской, но и постепенно в международной дискуссии.

Новые санкции против России были введены после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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